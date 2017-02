Erlangen: An Fasching Chef und Frau geschlagen

Polizei meldet am Wochenende vier Körperverletzungen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Große Feste, betrunkene Gäste: Vier Körperverletzungen hat die Polizei aus Erlangen zu vermelden. In direktem Zusammenhang mit den Feierlichkeiten in der Innenstadt und dem Faschingszug stehen die Delikte allerdings nicht.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag lief eine private Geburtstagsfeier in einem Jugendklub aus dem Ruder. Nachdem sich zwei 17-Jährige versehentlich im Gedränge anrempelten, wurde einer der beiden gleich aggressiv und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Alkoholtests ergab bei den jungen Männern 1,80 Promille und 1,6 Promille.

Frau in der Disco gewürgt

Etwa eine Stunde später geriet ein Erlanger Ehepaar am Theaterplatz in Streit. Der 48-Jährige schubste seine Ehefrau. Die 34-Jährige fiel auf den Asphalt und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Als die Polizisten die Personalien feststellen wollten, leistete der Mann Widerstand. Die Beamten verletzte er aber nicht. Sie nahmen den betrunkenen 48-Jährigen — er hatte knapp 1,5 Promille — in Gewahrsam. Nach seiner Ausnüchterung war er wieder auf freiem Fuß.

Eine weitere Körperverletzung wurde der Erlanger Polizei aus einer Diskothek in der Innenstadt gemeldet. Hier griff ein bislang unbekannter Mann einer 22-jährigen Besucherin grundlos an den Hals. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort war der Mann bereits geflüchtet. Die 22-jährige Erlangerin wurde durch den Griff lediglich leicht verletzt.

Streit nach dem Faschingsumzug

Auch am Sonntag mussten die Polizisten ausrücken. Während der Feierlichkeiten nach dem Faschingszug gab es am Sonntag gegen 18 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 28-jähriger Erlanger stritt mit seinem 32-jährigen Vorgesetzten. Dabei versetzte der 28-Jährige seinem Chef unvermittelt einen Kopfstoß.

Rettungskräfte mussten ihn mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in die Notaufnahme der Universitätsklinik bringen. Warum der 28-Jährige zuschlug, ist nicht klar. Die Polizei konnte ihn noch nicht zu dem Vorfall befragen, da er vom Tatort geflohen war.

en

Mail an die Redaktion