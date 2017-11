Erlangen: An Heiligabend in der Bredouille

Keine Sonderregelungen in Erlangen zu den Öffnungszeiten der Läden an diesem besonderen Sonntag - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Der Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Wer zu den "Spätzündern" gehört, die ihre Geschenke erst kurz vor knapp besorgen, wird diesmal in die Bredouille geraten. Denn die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Manche dürfen für ein paar Stunden öffnen. Müssen aber nicht. So auch in Erlangen.

Die Waldweihnacht auf dem Schlossplatz wird gerade aufgebaut. An Heiligabend wird sie von 11 bis 14 Uhr geöffnet sein. © Foto: Giulia Iannicelli



Gesetzlich ist natürlich längst alles geregelt. Zum Beispiel im 15. Paragrafen des Ladenschlussgesetzes. Demnach "dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen; Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten und alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein", so im Amtsdeutsch.

Das Gesetz spricht von "dürfen". So bleibt es letztlich jenen Geschäftsinhabern selbst überlassen, ob sie ihre Leute an Heiligabend in den Laden schicken. Bei den Erlangen Arcaden ist man jedenfalls längst entschieden. "Wir bleiben geschlossen", war vom Center-Management zu hören.

"Definitiv offen"

Beim hiesigen Café- und Bäckereiunternehmen Der Beck weiß man, dass bestimmte Filialen am Heiligabend "definitiv offen" sein werden. Allerdings seien die Öffnungszeiten für diesen Tag noch nicht genau definiert. Fest steht dagegen, dass am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag "definitiv geschlossen bleibt".

Irgendwelche Heiligabend-Sonderregelungen seitens der Stadt gibt es nicht. Es greift hier das Bundesladenschlussgesetz, wie Rechtsreferent Thomas Ternes sagt. Die Stadt bleibt also außen vor. Es sei denn, es werden Verstöße gegen jene Regelung der Öffnungszeiten angezeigt, so Ternes.

Die Kaufland-Märkte bleiben aufgrund einer deutschlandweiten Regelung der Zentrale in Neckarsulm an Heiligabend zu. "Wassermann Floristik, Blumen & Pflanzen" an der Martinsbühler Straße wird am Samstag vor Heiligabend mindestens bis 16 Uhr offen haben. "An diesem Samstag muss kein Kunde ohne Blumen nach Hause gehen, so dass bei entsprechender Planung jeder seinen Bedarf rechtzeitig decken kann. Am Sonntag werden wir aus Rücksicht auf das christliche Fest, die Mitarbeiter und ihre Familien, dagegen nicht aufsperren", so Heide Wassermann.

Verdi lehnt Öffnung ab

Die Gewerkschaft Ver.di Bayern macht keinen Hehl daraus, dass sie eine sonntägliche Ladenöffnung rundweg ablehnt. So auch Roland Hornauer, Vorsitzender des Ver.di Ortsvereins Erlangen. Für ihn ist das Arbeiten am Heiligabend "im Prinzip unmöglich". Dabei denkt er nicht zuletzt an die Beschäftigten, die ohnehin schon eine meist "hektische Woche vor Weihnachten" hinter sich haben. In dieser Sache hebt Hornauer "Aldi" hervor. Denn der Discounter hat bereits angekündigt, dass seine Filialen an Heiligabend dicht bleiben. "Es wäre wünschenswert, wenn sich möglichst viele Ladeninhaber diesem Beispiel anschließen", so Hornauer.

Bei den Kirchen steht man der Möglichkeit, heuer an Heiligabend noch schnell einkaufen zu können, ebenfalls skeptisch gegenüber. Der katholische Dekan Josef Dobeneck verweist darauf, dass gerade an einem solchen Tag ausreichend Zeit zur Besinnung sein sollte.

"Bedenkliche Tendenz"

Ohnehin sei eine bedenkliche Tendenz zu beobachten, die Öffnungszeiten immer mehr auszudehnen: "Wir müssen auch an die Mitarbeiter denken, für die oft wenig Zeit bleibt, ihre Versorgungen zu erledigen und die Festtage gut vorzubereiten."

Ähnlich sieht dies die evangelische Pfarrerin und stellvertretende Dekanin Karola Schürrle. In Bäckereien und Metzgereien sei es beispielsweise nicht damit getan, nach dem Bedienen den Schlüssel für die Ladentüre umzudrehen. Vielmehr müssten dort noch die Waren gut verpackt und alles aufgeräumt werden. Zeit, einen Gottesdienst zu besuchen, bleibe für die Fachverkäufer so kaum.

RAINER WICH UND SCOTT JOHNSTON