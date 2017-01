Erlangen: An Silvester mit zu viel Promille im Blut

ERLAGEN - In der Silvesternacht waren die Promillewerte ein besonders großes Problem. Die Erlanger Polizei kontrollierte nach Mitternacht sechs Verkehrsteilnehmer, die zum Teil erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten.

Um 1.20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung eine 83-jährige Erlangerin in der Äußeren-Brucker-Straße auf, die mit ihrem Pkw in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle registrierten die Beamten, dass die Seniorin mit 0,96 Promille erheblich alkoholisiert war. Aufgrund der Ausfallerscheinungen stellten die Beamten den Führerschein der 83-Jährigen sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Gegen 1.40 Uhr wurde ein 40-jähriger Erlanger in der Östlichen Stadtmauerstraße in seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zu schnell gefahren war. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit bemerkten die Beamten, dass der Mann mit 0,52 Promille merkbar alkoholisiert war. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest erwartet den 40-Jährigen nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße.

Nur zehn Minuten später kontrollierte eine Streifenbesatzung der Erlanger Polizei einen 47-Jährigen in der Äußeren-Brucker-Straße. Auch dieser Pkw-Fahrer war mit 0,94 Promille deutlich alkoholisiert. Gegen ihn wurde nach einer Blutentnahme ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das auch ein Fahrverbot nach sich zieht.

Der nächste betrunkene Autofahrer wurde der Erlanger Polizei auf der A 73 in Fahrtrichtung Forchheim gemeldet. Besorgte Verkehrsteilnehmer alarmierten um 2.20 Uhr die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Mittelfranken über einen in ausgeprägten Schlangenlinien fahrenden Pkw zwischen dem Autobahnkreuz Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Bruck.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt/Aisch mit seinem Fahrzeug angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige mit 1,24 Promille deutlich alkoholisiert war. Nach der angeordneten Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Mann von einem Bekannten bei der Polizei abgeholt.

Kurz nach drei Uhr morgens unterzogen die Beamten einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Fürth in der Paul-Gossen-Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit seinem VW einer Verkehrskontrolle. Der 19-Jährige wies mit rund zwei Promille einen erheblichen Atem-Alkoholwert auf.

Nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen wurde der 19-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

Gegen 4.30 Uhr fiel schließlich noch ein Radfahrer in der Innenstadt auf, der beim Anblick des Streifenwagens vom Fahrrad sprang. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-jährigen Erlangers stellten die Beamten fest, dass er mit über 1,64 Promille alkoholisiert war.

Der 29-Jährige wollte vor der angeordneten Blutentnahme fliehen, stolperte aber aufgrund seiner Trunkenheit über die eigenen Füße und zog sich bei dem anschließenden Sturz auf den Asphalt Schürfwunden an den Händen sowie im Hüftbereich zu. Nach der Blutentnahme konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

