Erlangen: Ansturm auf Listen fürs Volksbegehren

ERLANGEN - Der Ansturm auf das Volksbegehren "Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern" ist auch in Erlangen enorm.

Lange Schlangen bei der Eintragung für das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ im Rathaus. Foto: Harald Sippel



Allein am 31. Januar, dem Beginn der Eintragungsfrist, hätten sich rund 2000 Menschen im Rathaus in die Liste eingetragen, hat Oberbürgermeister Florian Janik beobachtet. Am Freitag standen Menschen auch wieder im ersten Stock des Rathauses vor Zimmer 117 Schlange, und am Samstag wollten auch viele Erlangerinnen und Erlanger im Palais Stutterheim die Bienen und die Umwelt im Freistaat retten.

Bis Montag, den 4. Februar um 16 Uhr, haben sich rund 4800 Bürgerinnen und Bürger in der Stadt in die Liste eingetragen. Im Stadtgebiet werden insgesamt 110 Stunden für die Eintragung zum Volksbegehren angeboten, 70 Stunden mehr als die gesetzliche Mindestzeit. An insgesamt sieben Abenden sind auch in unterschiedlichen Stadtteilen Eintragungen zum Volksbegehren möglich.

Die Eintragungszeiten: Das Palais Stutterheim wird am Samstag, den 9. Februar, noch ein Mal von 10 bis 14 Uhr für die Eintragung zum Volksbegehren geöffnet. Weitere mobile Eintragungsstellen sind am Dienstag, den 5. Februar, von 19 bis 21 Uhr in der Schule Eltersdorf (Tucherstraße 16), am 6. Februar von 19 bis 21 Uhr in der Schule Dechsendorf (Campingstraße 32), am 11. Februar von 19 bis 21 Uhr in der Schule Tennenlohe, am 12. Februar in der Max-und-Justine-Elsner-Schule in Bruck (Sandbergstraße 1-4), und am 13. Februar, ebenfalls von 19 bis 21 Uhr in der Hermann-Hedenus-Grundschule (Schallershofer Straße 20). Im Rathaus ist die Eintragung während der Öffnungszeiten möglich.

