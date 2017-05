Erlangen: Auf die Räder, fertig, los

Bei der 24. Erlanger Rädli waren wieder rund 2000 Teilnehmer dabei - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Auch die 24. Auflage der "Erlanger Rädli" ist wieder ein schöner Erfolg gewesen. Wie in den Jahren zuvor waren gut 2000 Pedalritter in der Stadt unterwegs, um sich an 99 Stationen über die vielfältigen Angebote der Vereine und Organisationen zu informieren und Lösungsworte zu suchen.

Die 24. Erlanger Rädli hat zahlreiche Pedalritter angelockt. Im Regnitzgrund waren zahlreiche Radlergruppen unterwegs.



Die 24. Erlanger Rädli hat zahlreiche Pedalritter angelockt. Im Regnitzgrund waren zahlreiche Radlergruppen unterwegs.



Bereits morgens gegen neun Uhr hatten sich an der Rädlizentrale auf dem Rathausplatz zahlreiche Teilnehmer eingefunden. Sie wollten offenbar den Regenwolken zuvor kommen, die für den Nachmittag angesagt waren. Doch es blieb trocken, und so trauten sich im Laufe des Tages immer mehr Familien, Freundesgruppen und sportliche Radfahrer auf die vier insgesamt 105 Kilometer langen Routen kreuz und quer durch die Stadt.

Die Erlanger Familien Bittner, Pfeiffer und Ende hatten ihre sechs gerade einmal vier Jahre alten Kinder "eingepackt", um die zehn Kilometer lange Sparkassenroute abzufahren, Detlef Rausch mit Tochter Sonja (11) und Sohn Alexander (12) ging es mehr darum, 15 Stationen anzufahren, um die für die Teilnahme an der Tombola notwendigen 15 Lösungsworte zu bekommen. Wer es dagegen sportlich wollte, der nahm die 50 Kilometer lange AOK-Route über Dechsendorf, Möhrendorf, Buckenhof und die Brucker Lache.

Auf dem Bohlenplatz bei der Polizei konnten die Radler nicht nur ihre Geschicklichkeit beweisen, sondern auch ihre Drahtesel registrieren lassen. Unweit davon auf dem Lorlebergplatz hatte die evangelische Jugend eine Hüpfburg und ein Café aufgebaut, weiter im Osten bei den Pfadfindern vom Stamm Asgard gab es Stockbrot, zudem hatte die Arche Bauernhof dort ihre Küche aufgebaut.

Im Stadtwesten wurde ebenfalls allerhand geboten. Dort konnten die Rädli-Teilnehmer sogar mit den Motorbooten der BRK-Wasserwacht über den Kanal düsen, während beim Ruderverein Trockenrudern angesagt war und die Seifenkistenfreunde zu einer rasanten Abfahrt auf der Steudacher Straße einluden.

Auf der Wöhrmühlinsel zeigte der ASB, wie Erste Hilfe geht, nicht weit davon waren die Fischer aktiv, und für die Landesgartenschau wurde ebenfalls geworben.

Mit Buttermilch konnten sich die Teilnehmer beim Hausfrauenbund im Altstadtmarkt erfrischen.

Abends dann auf dem Rathausplatz zeigten die "Zabo Trails" spektakuläre Sprünge mit ihren Bikes, anschließend fand dort die Verlosung von über 50 attraktiven Preisen statt.

kds