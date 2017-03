Erlangen: Aus der Bahn geworfen

ERLANGEN - Der Brandschutz und ein neuer Kleinbus stellen den Förderverein für die Tagespflege am Martin-Luther-Platz vor Finanz-Probleme.

Familiär wie zu Hause und im Mobiliar einer Wohnung – so fühlen sich Demenzkranke bei der Tagespflege am Martin-Luther-Platz wohl und gut untergebracht. © Foto: Glasow



Dass die Tagespflege am Martin-Luther-Platz im Jahr 2016 erstmals über das gesamte Jahr zu 100 Prozent ausgelastet gewesen ist, kann angesichts der Prognosen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft nicht verwundern. Denn sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt, wird die Zahl der Erkrankten in der Bundesrepublik jedes Jahr um 40 000 zunehmen und sich bis zum Jahr 2050 auf etwa drei Millionen verdoppeln.

Diese Entwicklung macht Einrichtungen wie die Erlanger Tagespflege für die Zivilgesellschaft notwendiger denn je, zumal hinter diesen Zahlen menschliche Schicksale stehen. Heike von Lützau-Hohlbein, 1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft: "Das Leben jedes einzelnen Betroffenen und das seiner Familie wird durch eine Demenzerkrankung aus der Bahn geworfen. Jeden Tag werden es 100 Menschen mehr – und das auf Jahrzehnte, denn ein wirksames Gegenmittel ist derzeit nicht in Sicht." 70 Prozent der Erkrankten sind Frauen. Der Anteil in einer Altersgruppe steigt dabei steil an. 1,6 Prozent sind es bei den 65- bis 69-Jährigen, 15,6 Prozent bei den 80- bis 84-Jährigen und 41 Prozent bei den über 90-Jährigen.

Mit den zwölf Plätzen, die Besuchern aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt zur Verfügung standen, konnte über 40 Familien geholfen werden. Getragen wird die Einrichtung von einem ehrenamtlich tätigen Förderverein mit 103 Mitgliedern, der das Pflegepersonal, den Fahrdienst mit dem BRK, die Sachkosten, Ersatzbeschaffungen und Renovierungen zu etwa vier Fünftel aus den Gebührensätzen der Pflegekasse und der Besucher bezahlen kann. Der Rest des Ausgabenbudgets in Höhe von 263 000 Euro muss aus Zuschüssen und Spenden erwirtschaftet werden.

Aktuell haben sich unter anderem die Elsner-Stiftung, die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen, die Mauss-Daeschler-Stiftung, Altstadtrat Hermann Gumbmann, Katharina Kempe sowie – mit erneuerten Patenschaften – die Heitec AG und die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach mit erheblichen Beträgen beteiligt, neben 79 Einzelspenden.

Im Jahr 2017 wird der Verein – so der Vorsitzende Helmut Volkmann bei der Mitgliederversammlung – vor Aufgaben gestellt, die den bisher gekannten Rahmen weit sprengen. So wurde jetzt ein Kleinbus bestellt, gefördert unter anderem durch die Bürgerstiftung. Mit ihm werden in Zusammenarbeit mit dem BRK die Besucher zweimal am Tag transportiert. Ein "Riesenbrocken" (der neue 2. Vorsitzende Heiko Primas aus Bubenreuth) mit vorsichtig geschätzt 80 000 Euro Investitionskosten kommt mit Brandschutzauflagen auf den Verein zu, die laut Bauaufsichtsamt notwendig geworden sind durch die Umwidmung der früheren Wohnung in die Pflegeeinrichtung, versäumt vor elf Jahren vom damaligen Träger, dem Verein Dreycedern. Dazu wurde vom Verein jetzt ein Brandschutzkonzept erarbeitet, das u. a. eine Stahltreppe in den Innenhof sowie feuerfeste Türen vorsieht und im November 2016 bei der Behörde eingereicht worden ist.

Der Schirmherr der Tagespflege, der Erlanger Journalist Udo B. Greiner, appelliert deshalb an die Unternehmer, aber auch an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre gesellschaftliche Verantwortung in Form von Spenden an den Förderverein auszudrücken. Dessen Vorstand wurde 2016 neu gewählt: 1. Vorsitzender Helmut Volkmann, 2. Vorsitzender Heiko Primas, Schriftführer Alfred Conradi, Schatzmeisterin Petra Büchner, Beisitzer Joachim Dorweiler, Antje Fröba, Dierk Ronneberger und Jobst Verleger.

