Erlangen: Ausfällig und aggressiv nach Alkoholkonsum

Einsatzkräfte, Polizei und Klinikmitarbeiter bemerken zunehmende Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit - vor 5 Minuten

ERLANGEN - An Silvester wird getrunken. Aber auch den Rest des Jahres über haben Ärzte, Rettungskräfte und Polizisten mit Betrunkenen alle Hände voll zu tun. Der Alkoholpegel steigt kräftig — und die Folgen werden immer hässlicher.

An Silvester fließen Sekt und auch andere hochprozentige Getränke meistens in Strömen. Nicht selten enden solch exzessive Trinkgelage dann in der Ausnüchterungszelle der Polizei oder in der Notaufnahme der Uniklinik. © dpa



An Silvester fließen Sekt und auch andere hochprozentige Getränke meistens in Strömen. Nicht selten enden solch exzessive Trinkgelage dann in der Ausnüchterungszelle der Polizei oder in der Notaufnahme der Uniklinik. Foto: dpa



Die Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sind für Silvester gewappnet: mit 14 Fahrzeugen sind sie am 31. Dezember in der Stadt und im Landkreis im Einsatz. Gerade zum Jahreswechsel werden die BRK-Kräfte nach Trinkgelagen oft zu Notfällen gerufen. „Die Kombination Alkohol und Sturz kommt relativ häufig vor“, berichtet Thomas Heideloff von der Rettungsdienstleitung.

Dabei finden die Sanitäter Menschen mit jeglichem Alkoholisierungsgrad vor: von leicht angetrunken bis hoch komatös. Für die Experten heißt letzteres: „Der Patient hat die Muttersprache verloren, er kann also nicht mehr kommunizieren“, erklärt Heideloff. Die Folge: Die Ersthelfer bringen den Betroffen, meist nach Absprache mit einem Notarzt, in ein Krankenhaus — und das ist in Erlangen in der Regel das Universitätsklinikum.

Zehn Patienten pro Woche

Dort erwartet der Oberärztliche Leiter der Notaufnahme für die Innere Medizin, Rüdiger Görtz, mit seinem Team die Patienten. Doch nicht nur an Weihnachten und Silvester haben die Mitarbeiter in der Ambulanz mit alkoholisierten Patienten viel zu tun: Pro Woche behandeln die Mediziner und Pfleger im Schnitt zehn, überwiegend männliche, Betrunkene auf der Station.

Ob jemand tatsächlich über Nacht bleiben muss, entscheiden die Ärzte (falls es nicht deutliche Verletzungen gibt) mit verschiedenen Tests, bei denen unter anderem Wachsamkeit („lässt sich jemand wecken?“), Sprachfähigkeit und Motorik überprüft werden. Meistens, so erläutert Görtz, dient eine Aufnahme dem Schutz des Patienten: „Wir stellen den Betrunkenen, der nichts mehr wahrnimmt, unter Beobachtung, denn in einem solchen Zustand ist es möglich, dass er sich übergibt und an seinem Erbrochenen erstickt.“ Zudem müsse man überprüfen, ob und wie stark jemand durch den Alkohol unterzuckert sei.

Neben schläfrigen und bewusstlosen Patienten gibt es auch das Gegenteil: jene, die in der Notaufnahme „explodieren“, wie es der Oberärztliche Leiter nennt, und um sich schlagen. „Auch bei alkoholisierten Patienten nehmen Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber Klinikpersonal zu“, sagt Görtz. Im schlimmsten Fall rufen die diensthabenden Kollegen den klinikeigenen Sicherheitsdienst oder sogar die Polizei.

Auch die Rettungssanitäter des BRK bemerken bei (Alkohol)Einsätzen eine höhere Gewaltbereitschaft. Zwar liege das Ausmaß von Beleidigungen und körperlichen Übergriffen gegen die Ersthelfer im Vergleich mit Nürnberg und Fürth („die haben eine andere Klientel“) noch auf einem niedrigeren Niveau. Doch steige in dem Bereich auch in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt die Zahl der Fälle an. Die BRK-Kräfte greifen in solchen Fällen auf ihre Deeskalationstrainings zurück. Trägt auch das zur Beruhigung des Betrunkenen nicht bei, dann rufen sie, wie die Uniklinik-Mitarbeiter, die Polizei.

Aber selbst die herbeigerufenen Streifenbeamten stoßen immer häufiger auf heftigen Widerstand, gerade wenn viel Alkohol im Spiel ist. „Manche trinken ihre Hemmschwelle herab und werden gegenüber Polizisten ausfällig und aggressiv“, sagt Hauptkommissar Christian Daut von der Polizei Erlangen. Wenn die Betroffenen überhaupt nicht mehr zu beruhigen sind, kommen sie bisweilen in eine Arrest- bzw. Ausnüchterungszelle.

Betrunkene allein gelassen

Die Zahl von Delikten, die mit Trunkenheit im Zusammenhang stehen, habe nicht zugenommen, schätzt Daut. Auffällig sei etwas anderes: Die gemessenen Alkoholwerte seien deutlich höher als noch vor ein paar Jahren. „Drei Promille kriegt man mit Bier und Wein nicht hin, dazu muss man Härteres zu sich nehmen.“

Eine weitere (negative) Entwicklung beunruhigt indes sowohl den Mediziner Görtz als auch den stellvertretenden Rettungsdienstleiter Heideloff: eine zunehmende Verantwortungslosigkeit gegenüber stark alkoholisierten, also hilflosen Menschen. „Es ist ein Trend, dass selbst junge Menschen im Alkoholrausch von niemandem mehr begleitet oder abgeholt werden“, sagt Rüdiger Görtz.

Auch Thomas Heideloff und seine Mitarbeiter haben solche Erfahrungen gemacht. Früher, sagt der BRK-Helfer, sei es üblich gewesen, dass ein Betrunkener nach dem gemeinsamen Feiern von einem Kumpel nach Hause gebracht wurde. Das sei nun anders: „Heute rufen die Begleiter die Einsatzkräfte und meinen dann, ihre Pflicht erledigt zu haben.“

Daher appelliert Heideloff gerade mit Blick auf Silvester an alle, alkoholisierte und/oder verletzte Menschen auch nach einem Notruf nicht alleine zu lassen, sondern zu warten bis die Rettungskräfte eintreffen und diese zum Patienten zu lotsen. Zudem sei Folgendes zu beachten: Niemand, der schon etwas getrunken hat, soll Feuerwerkskörper anzünden. Denn das kann zu Knalltraumata und schweren Verletzungen führen.

SHARON CHAFFIN