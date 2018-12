Erlangen: Ausländische Pflegekräfte anerkannt

ERLANGEN - Knapp 20 philippinische und italienische Pflegekräfte haben es in Erlangen schwarz auf weiß: Nach Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse, dem Nachweis guter deutscher Sprachkenntnisse und der Einarbeitung in den Pflegedienst, sind sie in Deutschland als Gesundheits- und Krankenpfleger anerkannt.

Gemeinsam mit den philippinischen und italienischen Pflegekräften freute sich Pflegedirektor Reiner Schrüfer (2. v. r.) über deren formelle Berufsanerkennung. © Michel Rabenstein/Uni-Klinikum Erlangen



Lob gab es bei der offiziellen Berufsanerkennungsfeier für die Integrationsleistung der Stationsteams. Ohne dieses Engagement sei dieser Erfolg wohl kaum möglich gewesen wäre, würdigte die Pflegedirektion des Universitätsklinikums Erlangen (Pflegedirektor: Reiner Schrüfer) den Einsatz der Stationsteams.

Die philippischen und italienischen Pflegekräfte waren in den Jahren 2017 und 2018 über die internationale Akquise des Pflege- und Funktionsdienstes in die Hugenottenstadt gekommen. Dort konnten sie sich selbst von den guten beruflichen Möglichkeiten des Uni-Klinikums Erlangen überzeugen.

