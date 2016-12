Erlangen: Ausstellung erinnert an EN-Kulturredakteur

Kunstmuseum zeigt Werke des verstorbenen Kunstsammlers Klaus Springen - vor 13 Minuten

ERLANGEN - Die mittlerweile zwölfte „in memoriam“-Ausstellung im Kunstmuseum Erlangen ist diesmal einem Kunstsammler und -kritiker gewidmet, der diese Reihe gemeinsam mit dem Kurator Jürgen Sandweg „erfunden“ hat: Klaus Springen, ehemaliger Kulturredakteur der Erlanger Nachrichten.

Kunstmuseum-Kurator Jürgen Sandweg erläutert Besuchern der „in memoriam Klaus Springen“-Ausstellung (darunter der Witwe Elisabeth Springen, hinten Mitte) das Konzept der Schau, die in eine Publikation münden soll. © Harald Sippel



Kunstmuseum-Kurator Jürgen Sandweg erläutert Besuchern der „in memoriam Klaus Springen“-Ausstellung (darunter der Witwe Elisabeth Springen, hinten Mitte) das Konzept der Schau, die in eine Publikation münden soll. Foto: Harald Sippel



Der Kurator des Kunstmuseums, Jürgen Sandweg, hat auch lange Wege nicht gescheut, um aus dem Bestand des Kunstsammlers Klaus Springen Werke zeigen zu können: bis nach Born auf Darß an der Ostsee ist er gefahren, um dort in Springens Zweit-Domizil fündig zu werden. Da war es natürlich hilfreich, dass Springens späte Liebe und zweite Ehefrau Elisabeth – sie ist seit dem viel zu frühen Tod ihres Mannes im Jahr 2009 als Witwe auch Nachlassverwalterin des Springenschen Erbes – nicht nur bei der Auswahl der Werke geholfen, sondern auch Erinnerungen an ihren Mann beisteuern konnte.

Sandweg nimmt die Ausstellung aber auch zum Anlass, in Springens großem Freundes- und Bekanntenkreis zu „wildern“: „Es wäre schön, wenn möglichst viele lebendige Erinnerungen an den rundum sympathischen Menschen und kritischen Geist Klaus Springen für eine kleine Publikation gesammelt werden könnten“, sagt er.

Mit Fundstücken – Steinchen von der Ostseeküste – hat Kurator Jürgen Sandweg eine Art Hausaltar in die Ausstellung platziert. © Harald Sippel



Mit Fundstücken – Steinchen von der Ostseeküste – hat Kurator Jürgen Sandweg eine Art Hausaltar in die Ausstellung platziert. Foto: Harald Sippel



Und wird bereits bei der von rund zwei Dutzend „kundigen“ Besuchern bei der Eröffnung der kleinen, aber feinen Schau in zwei Räumen des Kunstmuseums fündig.

Die kleine Gedenk-Ausstellung „in memoriam Klaus Springen (1942–2009)“ zeigt, dass der ehemalige Kulturredakteur ein begnadeter Eklektiker war: Sein ästhetisches Gespür, sein Gemeinsinn – es ist vor allem die lokale und regionale Kunstszene, für die er sich, auch fördernd, ins Zeug legte – und seine Neugierde auf immer neue Ausdrucksformen haben ihn eine Sammlung anlegen lassen, die man getrost als Wundertüte begreifen kann. Hier gibt es kleine bis mittelgroße Skulpturen, Grafiken, Gegenständliches und Abstraktes auf der Leinwand und Werke, die Bild und Text verbinden.

Namen wie Helmut Lederer, Toni Burghart, Lothar Strauch, Heinrich Kirchner und Klaus Angermann stehen für die fränkischen „Klassiker“, Franziska Uhl, Ingrid Riedl und Kevin Coyne für die „Jungen“. Springen sammelte, was ihm gefiel — wovon sich auch die Besucher der Schau anstecken lassen können.

Erwähnt sei aber auch, dass der Kunstliebhaber, wiewohl im Rheinland geboren, in Erlangen zu Hause war. Die ersten „in memoriam“-Ausstellungen, an denen er wesentlich mitwirkte, galten legendären Erlanger Figuren der Kunstszene: Den Künstlern/Kunstvermittlern Heinz und Margot Redmann, dem ebenfalls viel zu früh verstorbenen Galeristen Hartmut „Max“ Beck, dem Bildhauer und Maler Lothar Strauch und der Schriftstellerin Inge Meidinger-Geise.

Dass die Witwe Elisabeth Springen auch einen Blick auf den Musik- und Literaturgeschmack Springens ermöglicht (einige seiner Lieblings-Klassikkonzerte sowie Bücher sind in die Hand zu nehmen oder zu hören), ist durchaus erhellend, war doch der Kulturredakteur mit den vielen Interessen „breit aufgestellt“.

Für Kunstfreunde ist diese Schau ein Genuss, für Freunde und Bekannte Klaus Springens ein Muss.

Noch am 29. Dezember, 3. und 6. Januar (jeweils 14 bis 18 Uhr) im Kunstmuseum, Nürnberger Straße 9. Geplant ist eine kleine Schrift mit Erinnerungen sowie Fotos und Zeitungsartikeln des 2009 mit 67 Jahren Verstorbenen.

PETER MILLIAN