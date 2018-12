Erlangen: Auto geht in Bruck in Flammen auf

Der Fahrer konnte sich noch aus dem retten - vor 38 Minuten

ERLANGEN - In Erlangen Bruck ist am Montagvormittag ein PKW völlig ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Erlangen Bruck ist ein VW Touran komplett ausgebrannt. Personen sind glücklicherweise nciht zu Schaden gekommen. © Klaus-Dieter Schreiter



In Erlangen Bruck ist ein VW Touran komplett ausgebrannt. Personen sind glücklicherweise nciht zu Schaden gekommen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Fahrer wollte mit seinem VW Touran von der Gartenstraße in die Tennenloher Straße fahren. Dabei ging der Motor jedoch unvermittelt aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Dafür aber drang Qualm aus der Motorhaube, und im Nu stand die gesamte Front in Flammen.

Der Mann konnte sein Fahrzeug zwar unverletzt verlassen, es rollte jedoch zurück, kam aber glücklicherweise nach einigen Metern noch auf der Fahrbahn zum Stehen. Wäre es in der engen und etwas abschüssigen Straße weiter gerollt und an ein Haus oder einen nahen hölzernen Carport geraten, hätte das noch schlimmere Folgen haben können. Denn als die alarmierte Feuerwehr nur wenige Minuten nach dem Alarm eintraf, stand das Auto bereits voll in Flammen.

Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet ging ein Löschtrupp gegen das Feuer vor und hatte es dann auch schnell erstickt. Von dem zwölf Jahre alten Auto mit einem Zeitwert von rund 5000 Euro blieb allerdings nur noch ein verkohltes Wrack zurück, dass von einem Abschleppunternehmen zum Schrottplatz gebracht wurde. Während des Einsatzes war die viel befahrene Tennenloher Straße komplett gesperrt, es kam dadurch in Bruck zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds