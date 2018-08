Erlangen: Autoreifen in Tiefgarage fangen Feuer

Niemand wurde verletzt und auch Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zu einem Feuer in der Tiefgarage von einem der neuen Gewobau-Häuser an der Brüxer Straße ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag ausgerückt. Als die Kräfte eintrafen, hatte die Polizei ihnen bereits einen Teil der Arbeit abgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Brand in Erlanger Tiefgarage: Reifen in Flammen Am Donnerstagnachmittag fingen vier Autoreifen aus noch unbekannter Ursache in einer Tiefgarage in Erlangen Feuer. Doch noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf, konnte eine Polizeistreife die Flammen mit einem Feuerlöscher bereits eindämmen. Verletzt wurde niemand.



Der Brand in dem Neubau der Gewobau an der Brüxer Straße wurde der Feuerwehr kurz vor 13 Uhr gemeldet. Gerade einmal fünf Minuten später waren die ersten Kräfte am Einsatzort, aber da hatte die Besatzung eines Streifenwagens die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrleute kümmerten sich um den Rest.

Es waren vier Reifen, die aus bislang unerklärlichen Gründen in Brand geraten waren. Sie lagen vor einem Fiat, der durch das schnelle Eingreifen von Polizei und Feuerwehr wohl vor einem größeren Schaden bewahrt werden konnte. Das Auto kam offenbar mit ein paar Rußspuren davon, ebenso wie die Wand der Tiefgarage.

Weil die Rauchentwicklung erheblich war, setzte die Feuerwehr zum Entlüften der Tiefgarage einen Hochleistungslüfter ein. Damit der Rauch nicht in die Wohnbereiche dringen konnte, wurden diese mit Lüftern unter Überdruck gesetzt. Die nachrückende Freiwillige Feuerwehr Innenstadt brauchte nicht mehr eingreifen, ebenso der Rettungsdienst. Denn Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

