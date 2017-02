Erlangen: Baukosten für den Frankenhof steigen

ERLANGEN - Die veranschlagten Baukosten für den Frankenhof steigen von 28 auf jetzt 32,2 Millionen Euro an. Während sich das Projekt für Planungsreferent Josef Weber noch immer im grünen Bereich befindet, ist die Opposition im Stadtrat sauer und befürchtet schmerzhafte Kürzungen bei wichtigen städtischen Projekten.

Die Baukosten für den Frankenhof steigen um rund 4,2 Millionen Euro. © Archivfoto: Harald Sippel



„Überrascht“ und „wütend“, so beschreibt die CSU-Fraktionsvorsitzende Birgitt Aßmus ihren Gefühlszustand. Der Grund: „Keine zehn Tage nach der Verabschiedung des Haushalts 2017 durch den Stadtrat haben wir mit Erstaunen erfahren, dass die bisher veranschlagten Baukosten für den Frankenhof von 28 Millionen Euro um 4,3 Millionen auf 32,3 Millionen Euro angestiegen sind.“

„Eine riesen Kostensteigerung“, sagt Birgitt Aßmus. Zählt man noch die Kosten für die Ausweich-/Ersatzquartiere (1,75 Millionen Euro) und die Stellplatzablöse (1,25 Millionen Euro) hinzu, belaufen sich die Gesamtprojektkosten nun auf insgesamt 35,3 Millionen Euro.

Die CSU befürchtet nun Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und den ebenfalls gerade erst beschlossenen mittelfristigen Finanzplan, in dem „diese zusätzlichen Kosten nicht enthalten sind“. Nachdem dieser Plan ohnehin mit spitzem Stift gerechnet sei, befürchtet die Fraktionsvorsitzende jetzt schmerzhafte Kürzungen. In einem entsprechenden Antrag für den Finanzausschuss am 18. Februar hat deshalb die CSU einen ganzen Katalog an Fragen ausgearbeitet. Darin wird zum Beispiel gefragt, welche Auswirkungen die Kostenmehrung auf den Haushalt 2017 hat und welche bereits beschlossenen Projekte gegebenenfalls verschoben werden müssen.

Außerdem wollen die Christsozialen wissen, seit wann OB Florian Janik von den Mehrkosten wusste und ob ihm noch weitere Kostensteigerungen bei anderen städtischen Projekten bekannt sind, von denen er den Stadtrat bisher noch nicht unterrichtet hat.

Planungsreferent Josef Weber kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Das Projekt Frankenhof bewege sich im „normalen Korridor“, sagt er auf Anfrage. Es sei von Anfang an klar kommuniziert worden, dass sich die zunächst veranschlagten Baukosten von 28 Millionen Euro in einem Bereich von plus/minus 20 Prozent bewegen. „Wir geben einen Kostenrahmen ab und konkretisieren das Stück für Stück.“

Weitere Kostensteigerungen könne er deshalb nicht ausschließen. „Wir wissen ja heute nicht, wie sich zum Beispiel der Kupferpreis entwickelt.“ Welche Auswirkungen die aktuelle Kostensteigerung auf den Haushalt beziehungsweise auf den Finanzplan hat, sei „politisch zu diskutieren“, so Weber. Verantwortlich für die Kostensteigerung ist laut dem Planungsreferenten unter anderem ein „leicht geändertes“ Raumprogramm.

Neben den bewährten Funktionen als Haus für die (künftig auf mehr Platz ausgestattete) Jugendkunstschule und Vereine sollen künftig die städtische Sing- und Musikschule, das Deutsch-Französische Institut (dFI) und Teile der Volkshochschule im Frankenhof Unterschlupf finden.

Neu hinzu kommen (wie berichtet) ein Bürger-Kulturbüro mit angrenzendem Gastronomiebereich sowie, auf der östlich angrenzenden Fläche des Frankenhofs, eine Kindertagesstätte mit 35 Plätzen.

Das „Sahnehäubchen“ des neuen Frankenhofs, der dann Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) heißen soll, ist aber ein Musik- und Multifunktionssaal mit rund 200 Plätzen, der ebenfalls neu entstehen soll.

