Erlangen: Bäume auf dem „Berg“ sind gestresst

ERLANGEN - Die Bergkirchweih fordert von den Bäumen auf dem Festgelände einen immer stärkeren Tribut. Viele davon sind gestresst und befinden sich in keinem guten Zustand. Und auch wenn es schmerzt: Einige werden in den nächsten Jahren der Motorsäge zum Opfer fallen.

Keine Luft zum atmen: Bäume auf derm Bergkirchweihgelände. Foto: Harald Sippel



„Ich liebe Bäume“, sagt der Baumsachverständige Roland Dengler aus Lauf. Und er leidet mit den Bäumen. Zum Beispiel mit denen, die er auf dem Bergkirchweihgelände untersucht hat – insgesamt 119 an der Zahl. Das Ergebnis dieser Untersuchung hat Dengler jetzt im Ratssaal einer großen Zahl Zuhörer vorgestellt und erläutert.

Die gute Nachricht: Es müssen keine 118 Bäume gefällt werden. Trotzdem sind nicht wenige krank bis sehr krank. Knapp über 40 Prozent der von Dengler untersuchten Bäume befinden sich aber in der sogenannten „Stagnationsphase“. Besonders gehäuft finden sich diese im direkten Bereich der Keller. 33 Bäume haben keine langfristige Chance. Vollkommen gesunde Bäume hat der Baumsachverständige überhaupt nicht gefunden.

Sollten in absehbarer Zeit keine durchgreifenden Maßnahmen durchgeführt werden, so Dengler in seinem Ausblick, werde der Bestand in 20 bis 30 Jahren mindestens um ein Drittel dezimiert sein.

„Somit würden künftige Generationen nur unter Relikten des heutigen Bestands das Bergkirchweihfest begehen können.“

Zwei Bäume mussten bereits gefällt werden und in den nächsten fünf Jahren werden vermutlich weitere 14 der Säge zum Opfer fallen müssen, um die Verkehrssicherheit auf dem Gelände zu gewährleisten.

Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens sagte abschließend, man befinde sich derzeit am Anfang eines Weges, der sehr viel Geld kosten werde. (Ausführlicher Bericht folgt)

