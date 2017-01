Erlangen: Baut Jugendfarm nach Brand ein neues Haus?

Einrichtung denkt schon seit längerem über ein größeres Mehrzweckgebäude nach — Viele Spenden erhalten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Knapp vier Wochen liegt der schwere Brand auf der Jugendfarm nun zurück — und den Verantwortlichen stellt sich vor allem eine Frage: Sanierung oder Neubau? Das hohe Spendenaufkommen hilft bei beidem.

Von dem zentralen Lagergebäude ist auf der Jugendfarm nichts mehr übrig geblieben. In den nächsten Tagen und Wochen wird der Bauschutt abtransportiert. © Giulia Iannicelli



Die Pläne liegen schon länger in der Schublade – und haben mit dem verheerenden Brand nicht wirklich etwas zu tun. Schon vor drei Jahren schauten sich Mitglieder auf dem Areal der Jugendfarm in der Spardorfer Straße um – und ließen sich von Leiterin Eva Kneißl erläutern, wie sich die Verantwortlichen dort ein neues Gebäude vorstellen.

Nun, da ein Feuer am 9. Dezember das zentrale Lagergebäude zerstört hatte, stellt sich die Frage nach einem Neubau in ganz anderem Licht. Der abgebrannte Teil, in dem sich unter anderem die Kinderwerkstatt, eine Zirkus-Bastelkammer und das vereinseigene Repaircafé befunden hatten, ist nicht mehr zu gebrauchen (wie mehrfach berichtet).

Das Gebäude muss also, wie Kneißl sagt, entweder wieder errichtet oder — als Alternative — kontrolliert abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Wenn die Bildungs- und Freizeiteinrichtung ein neues Gebäude erhält, wäre ein Wiederaufbau des Hauses nicht sinnvoll, sagt Kneißl. „Wenn wir in zwei, drei Jahren das wiedererrichtete Haus einreißen müssen, wäre das ein Schildbürgerstreich.“ Als Zwischenlösung werde die Stadt als Eigentümerin des Geländes und des Gebäudes in den nächsten Wochen und Monaten Container aufstellen lassen. So werde der Betrieb am Laufen gehalten.

Suche nach Geldgebern

Die Notwendigkeiten für einen Neubau bestünden ohnehin schon seit längerem: „Wir haben bisher keine Möglichkeit, in den früheren landwirtschaftlichen Stallungen etwas trocken zu lagern, die darin untergebrachten Sachen werden feucht, weil die Räume nicht beheizbar sind“.

Ein Flammen-Inferno: Innerhalb kurzer Zeit brannte das Holzhaus in der Nähe des Haupteingangs auf der Jugendfarm lichterloh. © Archivfoto: Klaus-Dieter Schreiter



Daher rückten die Überlegungen eines Neubaus nun ins Zentrum. Für die Finanzierung eines größeren Mehrzweckgebäudes, das als Beispiel für regionales Bauen mit Holz, Lehm und Stroh angefertigt werden soll, suchten Verein und Mitarbeiter noch Geldgeber. Verschiedene Stiftungen seien als Förderer schon angefragt.

Viel Geld haben die Sammelaktionen der vergangenen vier Wochen gebracht. Rund 35 000 Euro sind bisher bei der Jugendfarm eingegangen, der „Freude für alle“-Aufruf der Nürnberger Nachrichten ist in den Betrag nicht eingerechnet. Auch die Leistungen, die die Versicherung übernimmt, sind darin nicht enthalten.

Bereits nach dem ersten Aufruf, der in dieser Zeitung am Montag nach dem Brand erschienen war, gingen zahlreiche Spenden von Lesern ein. Allein von den Rotariern kamen wenige Tage später 3000 Euro, von Bürgerstiftung als Soforthilfe 3000 Euro und von der Sparkasse 5000 Euro. Zudem gab die Bürgerstiftung weitere 3000 Euro, die sie am Ehrenamtsstand der Waldweihnacht eingenommen hatten, an die Einrichtung.

Auch Stadträte sammelten beim Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz für den Verein, ebenso wie Kinder und Jugendliche der Jugendfarm selbst. Dazu kommen zahlreiche anonyme Spender. Besonders gefreut haben sich die Verantwortlichen über Sachspenden. „Viele haben ihren Keller ausgeräumt und uns alte Werkzeuge vorbeigebracht, auch Witwen haben aus den Werkstätten ihrer verstorbenen Männer Hämmer und Sägen geholt und uns gebracht.“ Diese Hilfsbereitschaft habe alle „aus den Socken gehauen“, erzählt die Geschäftsführerin. „Wir haben gesehen, wie beliebt unsere Einrichtung ist — und diese Wertschätzung ist viel mehr wert als jedes Geld.

Kurzschluss löste Feuer aus

Aber auch Geld kann die Einrichtung gut brauchen. Denn der Großbrand wirft die Jugendfarm, die sich als gemeinnütziger Verein vor allem über Spenden, Projektförderungen und Mitgliedsbeiträge finanziert, weit zurück. Der Schaden, der bei dem Feuer entstanden ist, beläuft sich laut Kneißl auf rund 100 000 Euro. Bereits der reine Sachschaden sei weit höher als 50 000 Euro. Dazu kommt noch das zerstörte Gebäude mit ebenfalls rund 50 000 Euro.

Ursache für den Brand war nach bisherigen Polizeiermittlungen ein zu heiß gewordener, geladener Fahrrad-Akku, der einen Kurzschluss im Lagerraum ausgelöst hatte. Innerhalb kurzer Zeit brannte das Holzhaus in der Nähe des Haupteingangs lichterloh.

SHARON CHAFFIN