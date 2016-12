Erlangen bekommt Ausflugslokal mit Flussblick

Thalermühle wird von Privat-Investor saniert und umgestaltet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kunst und Gastronomie direkt in Erlangen an der Regnitz: Im kommenden Jahr wird die Thalermühle von einem Privat-Investor saniert und umgestaltet. Dort sollen neben Büros auch Atelier-Räume und eine Ausflugsgaststätte mit Biergarten entstehen.

In diesem Nebengebäude der Thalermühle sollen Ateliers entstehen. Bereits im Sommer haben sich Künstler in einem Verein zusammengeschlossen, die das Gebäude in Zukunft zu einem fairen Preis anmieten können. Foto: Harald Sippel



„Der Blick hier durch die beiden großen Fenster auf die Regnitz ist einfach wunderbar. Das wird ein ganz besonderes Erlebnis für die Gäste dieser Gaststätte sein.“ Noch sind nicht alle Bauanträge im Rathaus abgenickt worden, doch Philipp Streng von der „MIP Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG“ aus Nürnberg merkt man beim Rundgang über das Gelände der Thalermühle die Begeisterung für dieses Objekt an. Gerade die alte Halle im Gebäude direkt am Wehr hat es ihm angetan. Hier soll komplett modernisiert werden und dennoch der alte Industrie-Charakter – beispielsweise das historische Stahlgerippe – erhalten bleiben.

Die alte Villa wird bereits saniert und ihr Inneres in Büroräume für eine Erlanger IT-Firma umgebaut. Für die beiden Nebengebäude gibt es aber andere Pläne: Direkt am Fluss soll die alte Werkhalle zu einem Ausflugslokal umgewandelt werden, der langgezogene Anbau an der Villa wird zu einem Gebäude, in dem Künstler aus Erlangen und der Region Platz finden sollen.

Auch ein Biergarten — etwas mehr als 100 Meter Luftlinie entfernt vom zukünftigen „Kulturbiergarten“, den die Stadt auf der Wöhrmühl-Insel für 460 000 Euro errichten möchte — ist geplant. Hier sitzt man dann idyllisch mit Blick durch die Weiden und Büsche auf den Fluss. Die Gebäude dämpfen dabei den Lärm des Frankenschnellwegs ab. „Wir haben bereits mehrere konkrete Gespräche mit Gastronomen geführt und rechnen damit, dass im Januar die entsprechenden Verträge unterschrieben werden“, berichtet Streng, der sich vor allem darüber freut, dass es auch Interessenten aus Erlangen gibt.

Thalermühle Innenraum Foto: Harald Sippel



Angepeilt wird eine Gastronomie mit Ausflugslokal-Charakter, bei der im Sommer ein Biergarten mit kleinem Spielplatz locken soll. Über die notwendigen Auto-Stellplätze wird gerade mit der Stadtverwaltung verhandelt. Zudem verweist Streng auf den keine hundert Meter entfernten Großparkplatz. Ohnehin hofft er aber, dass die zukünftigen Gäste die Thalermühle bevorzugt mit dem Fahrrad anpeilen.

Vor eineinhalb Jahren hat die Regnitzstromverwertung (RSV) — an der 1923 gegründeten Aktiengesellschaft sind die Erlanger Stadtwerke, die Stadtwerke Forchheim und E.ON Bayern zu je einem Drittel beteiligt — die Thalermühle verkauft. Zuvor waren dort unter anderen eine Kinderkrippe und eine Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Dann gab es aber Probleme im Bereich Brandschutz und Denkmalschutz, die von der AG nicht behoben werden konnten. Zum Beispiel die Forderung nach einem Hochwassersteg, der es der Feuerwehr ermöglichen würde, im Brandfall und bei gleichzeitigem Hochwasser bis ans Gebäude heranzufahren. Schließlich befindet sich das Gelände in einem hochsensiblen Gebiet. „Wir hätten hier zu viel investieren müssen, deshalb haben wir uns damals zum Verkauf entschlossen“, erinnert sich ESTW-Vorstand Wolfgang Geus. Das Wasserkraftwerk bleibt weiterhin im Besitz der RSV und in Betrieb.

All die kostspieligen Auflagen setzt nun der Privatinvestor um. An der alten Villa wird an der Außenseite eine Fluchttreppe angebracht, ein Rettungssteg, der den Komplex mit der Straße verbindet, wird errichtet, und der gesamte Innenhof wird um 30 Zentimeter erhöht.

Die Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden gehört für Streng ohnehin zum Alltag. Bei der Führung durch die alte Villa weist er sichtlich begeistert auf die vielen kleinen und großen Details dieses in den 20er Jahren entstandenen Gebäudes hin: Das Jugendstil-Treppenhaus, schmucke Fenster und elegante Stuckdecken, die jetzt wieder freigelegt wurden.

Die Idee, Künstlern hier eine neue Heimat anzubieten, entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt. Kulturreferent Dieter Rossmeissl klopfte auf gut Glück nach dem Verkauf bei der Immobilien-Firma an — und war positiv überrascht, dort sofort auf offene Ohren zu stoßen: „Wir traten und treten hier aber lediglich als Unterstützer und nicht als Vertragspartner in Erscheinung.“

Bereits im Sommer gründete sich der Verein „Atelierhaus Thalermühle“. Darin haben sich Künstler zusammengeschlossen, die das Nebengebäude zu einem fairen Preis anmieten können. Die Stadt gewährt dem Verein die üblichen Zuschüsse aus dem „Kulturfördertopf“ und springt noch mit einer „Ausfallbürgschaft“ für den Fall eines Leerstands ein. Doch diese Gefahr sehen weder Künstler, Stadt noch Vermieter. Schließlich werden in Erlangen seit Jahren Atelierräume händeringend gesucht.

Ursprünglich stand an dieser Stelle am Ufer der Regnitz zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Wasserschöpfrad mit Pumpwerk, um das Reservoir auf dem Wasserturm für die Springbrunnen des Schlossgartens und dessen Bewässerung zu speisen.

1719 erweiterte der Baumeister und Müller Johann Jakob Thaler die Anlage zu einer Walk-, Schneid- und Messingdrechselmühle und erhielt sie auf Grund seiner erheblichen Investitionen zum Geschenk. Im Gegenzug übernahm er die Verpflichtung zum kostenlosen Unterhalt des Pumpwerks. Seine Familie betrieb die Mühle bis 1756 und gab ihr den heutigen Namen.

Nach einem Großbrand 1908 wurde sie durch Georg Dennerlein als reines Elektrizitätswerk wiedererrichtet und nach dem Ersten Weltkrieg von Karl Schmitt erworben, der die Thalermühle an die neu ins Leben gerufene Überlandwerk Regnitzgau GmbH verkaufte. 1960 ging sie an die RSV über.

