Erlangen bekommt neuen Übungsplatz

Nun wird doch ein multifunktionaler Verkehrsübungsplatz in Dechsendorf gebaut

ERLANGEN - Nach langem Hin und Her hat es der multifunktionale, zentrale Verkehrsübungsplatz in Dechsendorf nun doch in den städtischen Haushalt für 2017 geschafft. Im Herbst soll schon mit dem Bau begonnen werden.

Der Dechsendorfer Verkehrsübungsplatz mit integrierter Freizeiteinrichtung wird nun doch realisiert. Der Baubeginn könnte bereits im Sommer sein. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Das Thema zentraler Verkehrsübungsplatz mit Freizeitnutzung war in die Haushaltsberatungen für 2017 nicht mit aufgenommen worden, weil der Kämmerei 400 000 Euro dafür zu teuer waren. Daraufhin herrschte vor allem beim Schulverwaltungsamt und bei der Jugendverkehrsschule große Enttäuschung. Denn die Pläne waren fertig, und alle waren der Meinung, dass eine Fahrradstadt wie Erlangen eigentlich einen "ordentlichen" Verkehrsübungsplatz zum Schulen der jungen Pedalritter benötigt. Darum ist hinter den Kulissen weiter gearbeitet worden, und zwar mit Erfolg.

Der städtische Kämmerer Konrad Beugel bestätigte den EN auf Nachfrage, was im Ortsbeirat bereits kurz unter dem Thema "Sonstiges" vermeldet worden war: Die notwendigen Gelder werden nun doch zur Verfügung gestellt. Laut Beugel wurden in den Haushalt 2017 200 000 Euro eingestellt. Die für das Jahr 2018 geplanten 150 000 Euro sind zudem um 50 000 Euro erhöht worden. 400 000 Euro soll der multifunktionale Verkehrsübungsplatz insgesamt auch kosten. Konrad Beugel ist zwar nicht generell gegen einen solches Projekt, glücklich ist er mit der Entscheidung des Stadtrats aber auch nicht. Es ist ihm zu viel Geld für eine solche Einrichtung. "Für 400 000 Euro könnten Sie ein ganzes Haus bauen", sagt er. Ein reiner Verkehrsübungsplatz ohne die Freizeitnutzung, so die Planer, wäre auf Grund etlicher Synergien auch nicht wesentlich billiger gewesen wäre.

Die Entscheidung des Stadtrats begrüßt Frank Weidner von der Erlanger Verkehrspolizei ausdrücklich. Er ist für die Verkehrserziehung der Kinder zuständig und fordert schon lange einen zentralen Verkehrsübungsplatz für die gesamte Stadt. Denn derzeit muss er die für die Verkehrserziehung notwendigen Materialien mit einem mehr als 20 Jahre alten Lkw durch die Gegend fahren, um auf den Schulhöfen den Pflichtunterricht für rund 1000 Kinder aus den vierten Klassen zu machen. Diese Übungsplätze entsprechen jedoch nicht den Richtlinien des Bayerischen Innenministeriums für die praktische Radausbildung und sind teilweise in einem schlechten Zustand. Zudem werde der Lkw bald seinen Geist aufgeben, vermutet Weidner.

Entwurf leicht geändert

Die Planungen für den zentralen Verkehrsübungsplatz sind vor kurzem in einer Sitzung mit dem Schulverwaltungsamt, der Polizei, dem Spielplatzbüro, dem Ortsbeirat und einem Bürgervertreter nochmals durchgesprochen und leichte Änderungen gegenüber dem Entwurf vorgenommen worden. So kommt der ursprünglich auf dem Gelände vorgesehene Unterstand nun neben die vorhandene Garage. Auch die Basketballkörbe wurden verschoben. Die Verkehrsübungsfläche aber bleibt wie geplant. Darauf sind 3,20 Meter breite Fahrradfahrbahnen, Kreuzungen und ein Kreisverkehr vorgesehen. Auf die Grüninseln sollen Basketballkörbe und Rampen für Skateboardfahrer gesetzt werden. "Alle Bedürfnisse sind befriedigt", freut sich Frank Weidner.

Weil für die Arbeiten auch Gebüsch und einige Bäume weichen müssen darf zum Schutz der Vögel erst im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden.

Außerdem ist der Haushalt noch nicht genehmigt. Im Frühjahr 2018, hofft Frank Weidner, kann der neue zentrale Verkehrsübungsplatz dann in Betrieb genommen werden.

KLAUS-DIETER SCHREITER