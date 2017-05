Erlangen bekommt statt BBGZ eine Vierfachhalle

Wollmilchsau ist Geschichte: Beschluss im nächsten Sportausschuss - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Nach Jahren des Debattierens hat der Sportausschuss den Neubau einer Vierfach-Sporthalle an der Hartmannstraße (siehe Bild) auf den Weg gebracht. Lediglich über die Innenausstattung gehen die Meinungen zwischen den Fraktionen auseinander.

Auf diesem Gelände an der Hartmannstraße soll eine Vierfach-Turnhalle entstehen.



Auf diesem Gelände an der Hartmannstraße soll eine Vierfach-Turnhalle entstehen.



Irgendwie brauchte es noch ein wenig Drama. So einfach absegnen wäre zu wenig Glamour gewesen für ein Thema, das seit vielen Jahren wie ein Stück Holz im tosenden Meer der Fraktionen hin und her geschubst wird und sogar hin und wieder drohte, komplett unterzugehen. Also hob, die Sitzung des Sportausschusses hatte gerade begonnen, Jörg Volleth (CSU) den Finger und bat, Punkt fünf, den "Bedarfsbeschluss mit Raumprogramm und Planungsbeschluss für eine neue Sporthalle an der Hartmannstraße" noch einmal zu vertagen.

Die Unterlagen dazu waren nicht im Vorfeld ausgedruckt und verteilt worden, sondern lediglich per E-Mail-Anhang an die Ausschussmitglieder gegangen. Man einigte sich darauf, den Punkt ans Ende der Sitzung zu legen, unterbrochen von einer Pause, damit sich alle einlesen könnten. Dadurch sorgten die übrigen zu besprechenden Punkte — Förderung von Großgeräten, Benutzungsordnung des Dechsendorfer Weihers — wie in einem guten Theaterstück vor allem für den nötigen Spannungsbogen, ehe das schillerndste Thema des Abends endlich auf den Tisch kam.

Beinahe zu harmonisch war das alles — über viele Jahre war bekanntlich nach allen Formen der Debattierkunst im Rat, beim Handball, bei Naturschützern, auf der Straße darüber gestritten worden, ob und wenn ja, welche Art von Sporthalle an der Hartmannstraße entstehen soll. Teure Planungen wurden in Auftrag gegeben, sogar ein Architektenwettbewerb, bei dem jedermann ähnlich einer "Wünsch dir was"-Veranstaltung seine Vorstellungen von einer neuen Halle einbringen durfte. Aus einer Sporthalle für Schule und Spitzensport wurde dadurch eine Art eierlegende Sport-Wollmilchsau — deren Kosten wie ein Geysir durch die Decke schossen.

Dienstagabend aber herrschte harmonische Einigkeit darüber, dass der Bedarf an einer weiteren Sporthalle nicht zuletzt durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium für den Schulsport absolut unerlässlich sei. Auch im Sinne der Vereine, die dringend mehr Hallenkapazitäten benötigen, sprachen sich alle Fraktionen geschlossen für den Bau einer Vierfachhalle aus. Jedoch mit einer wichtigen Änderung, um die Volleth bat: "Wir würden gern die abzustimmende Formulierung aufsplitten." Die Punkte "der Bedarf wird anerkannt" und "dem Raumprogramm wird wie folgt zugestimmt" wurden getrennt behandelt. Über den Ersten waren sich alle einig, beim Zweiten verweigerte die CSU ihre Zustimmung.

Dieser hätte besagt, dass die Vierfachhalle mit je einem Gymnastik- und einem Bewegungsraum sowie einer Zuschauerkapazität von 800 bis 1000 Sitzen geschaffen wird. Das werde dem Handball nicht gerecht, fand Wolfgang Beck (CSU). In einer emotionalen Rede beklagte er, dass die Stadt ihren Bundesligisten seit Jahren im Regen stehen lasse. "Im Rathaus hat der Handball leider keine Lobby."

Dem hielt Robert Thaler (SPD) entgegen, dass der Spitzensport aus diesem Projekt komplett ausgeklammert werden müsse. "Wir brauchen ja keine Halle mehr für 3500 Zuschauer, wir bräuchten eine für 8000, wenn Spitzenmannschaften kommen. Diese Zahl erreicht der Erlanger Handball bereits." Was man dann bauen müsste, wäre eine Eventhalle, die solchen Veranstaltungen wie einem Bundesligaspiel gerecht werde. Damit steigen auch die Kosten. "Ohne einen Sponsor ist so eine Halle nicht umzusetzen", so Thaler. Auch das Argument, für die zweite Mannschaft, die fortan in der dritten Liga spielt, brauche man eine größere Fankapazität, ließ er nicht gelten: Die Zuschauerzahlen in dieser Liga lägen im Rahmen der nun vorgeschlagenen Größe.

Ehe die Diskussion drohte, sich zurück auf ihre alte Umlaufbahn um eine Entscheidung herum zu begeben, bat Matthias Thurek um Vernunft: "Eine Lösung für den Handball in Erlangen ist weiter nicht in Sicht. Es wäre verantwortungslos, nun wieder drei bis vier Jahre an neuen Diskussionen ins Land gehen zu lassen. Das ist für Schulen wie Vereine nicht mehr zumutbar. Wir müssen jetzt handeln", forderte der Vorsitzende des Stadtverbandes. In der nächsten Stadtratssitzung steht endlich also der Bau einer Vierfachhalle zur Abstimmung, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, endlich zeitnah auf den Weg gebracht zu werden.

CHRISTOPH BENESCH