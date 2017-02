Erlangen: Betrunken mit Auto zum Supermarkt

Alkoholisierte 39-Jährige rammt mit ihrem Wagen einen geparkten Pkw - 30.01.2017 15:20 Uhr

ERLANGEN - Mit 2,32 Promille war eine 39-Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt in Tennenlohe. Offenbar keine gute Idee, denn prompt rammte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw.

Bereits am Freitagabend verursachte eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tennenlohe einen Verkehrsunfall. Die 39-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen das Heck eines geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Fahrerin des beschädigten Autos verständigte die Polizei, die bei der 39-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille feststellte.

