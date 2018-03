Erlangen: Betrunkener ruft Hilfe und verletzt dann Polizisten

43-Jähriger hatte sich eingesperrt und drohte, sich vom Balkon abzuseilen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein etwas ungewöhnlicher Notruf ging am frühen Sonntagmorgen bei der Erlanger Polizei ein: Ein 43-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung eingesperrt - und drohte, sich vom Balkon abzuseilen, wenn ihm niemand zu Hilfe eile. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann allerdings wenig kooperativ.

Als die Polizeibeamten mit Hilfe der Feuerwehr die Wohnungstüre öffneten, fanden sie den 43-Jährigen in seiner Wohnung - mit über zwei Promille. Der Erlanger hatte der Polizei in den frühen Morgenstunden telefonisch über Notruf mitgeteilt, dass er sich in seiner Wohnung eingesperrt hätte und er sich, falls er keine Hilfe erhält, vom Balkon abseilen müsse.

Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, wurde der Mann handgreiflich: Einem der Polizeibeamten schlug er mit der Hand ins Gesicht, der zweite wurde von ihm am Bein verletzt. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und ließen ihn in ein Klinikum bringen.

