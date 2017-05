Erlangen: Bewaffneter Dieb auf der Flucht

Raubüberfall auf ein Lottogeschäft misslang - Polizei fahndet unter Hochdruck - vor 42 Minuten

ERLANGEN - In der Südlichen Stadtmauerstraße in Erlangen hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag versucht, einen Lottoladen auszurauben. Der Mann machte keine Beute und befindet sich aktuell auf der Flucht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 15:20 Uhr das Geschäft und forderte den Betreiber des Lottogeschäfts unter Vorhalt einer Pistole auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Der Bedrohte weigerte sich jedoch, sodass der Täter selbst in die Kassenschublade griff, aber nichts erbeutete und anschließend unverrichteter Dinge flüchtete.

Die Polizei sucht aktuell unter Hochdruck nach dem Flüchtigen. Es soll sich um einen ca. 18-jährigen Mann handeln, der zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet war und eine Baseballkappe trug. Weitere Details sind nicht bekannt.

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet zur Ergreifung des Täters um Hinweise aus der Bevölkerung. Besondere Vorsicht ist geboten, denn der Täter ist bewaffnet.

In dringenden Fällen wählen Sie bitte unbedingt den Notruf 110.

Darüber hinaus wird jeder, der etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Überfall beobachtet hat, gebeten, sich zeitnah beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911- 2112 3333 zu melden.

