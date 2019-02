Erlangen: Bienen nicht zu retten

ERLANGEN - Ein Bienenschwarm hatte sich im Sommer letzten Jahres am Giebel eines Hauses am Reinschartenweg niedergelassen. Nun waren Imker und Feuerwehr im Einsatz, um die Bienen zu retten.

Am Wochenende waren Imker und Feuerwehr im Einsatz, um die Bienen zu retten, die sich im Sommer angesiedelt hatten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Honigbienen seien bereits im letzten Juni in einem riesigen Schwarm angekommen, hätten sich dann am Giebel seines Hauses niedergelassen, und dort ihre Waben gebaut, erzählt Emil Klomann aus dem Reinschartenweg.

Sein Nachbar Serdar Gökkus ist Jungimker und meinte, die Bienen hätten den Winter wohl überlebt. In der letzten Woche seien sie sogar noch geflogen, erzählt er. Das sei sehr selten, aber es gebe sogenannte Heizbienen, die Wärme erzeugen und so für das Überleben in den Waben sorgen würden. Darum hatte er den Vorsitzenden des Erlanger Imkervereins, Hans Ruckriegel, und den Bienensachverständigen Werner Fuhrmann geholt.

Die wiederum haben die Erlanger Feuerwehr um Hilfe gebeten, und die ist mit der Drehleiter angerückt, um die Imker zu den Waben hoch droben unterm Giebel hinauf zu fahren. Am Giebel angekommen, mussten sie jedoch feststellen, dass die Tiere inzwischen gestorben waren. Trotzdem wurden die Waben abgenommen, damit nicht ein neuer Schwarm sich dort niederlässt.

Verwenden lassen sie sich aber nur noch als Futter für andere Bienenstöcke, erzählt Hans Ruckriegel etwas betrübt.

Übrigens:In Erlangen gibt es auch VHS-Kurse rund um Bienen und die Imkerei.

