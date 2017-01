Erlangen: „Bier auf Knopfdruck wird’s bei uns nie geben“

ERLANGEN - Am heutigen Freitag findet von 13 bis 21 Uhr der „2. Craft Beer Market“ im E-Werk statt. Die EN haben vorab David Hertl besucht. Der Braumeister schenkt heute nicht nur sechs Biersorten aus, sondern zeigt auch noch mit dem Einwecktopf seiner Mutter, wie eine „Minibrauerei“ funktioniert.

Über 40 Sorten werden pro Jahr im ehemaligen Schweinestall abgefüllt.



„Passt des so? Können wir’s abfüllen?“ David Hertls Vater kommt mit einem Bierglas in der Hand in die Küche gestürmt. Der Braumeister schwenkt den Inhalt, betrachtet ihn, riecht und nippt. „Passt!“ Grünes Licht. Und schon kann in der „Braumanufaktur Hertl“ in Thüngfeld bei Schlüsselfeld die Starkbier-Kreation mit dem abenteuerlichen Namen „Motoröl“ in Flaschen wandern.

David Hertl ist ein bekanntes Gesicht der Craft-Beer-Szene. Schließlich ist er ein junger Mann, der schon sehr früh wusste, dass er Brauer werden will. Nun ist der 26-Jährige Braumeister, Unternehmer, war Bayerns jüngster Biersommelier (gerade bildet er sich zum Weinsommelier fort) und unterrichtet an der Bayerischen Brau- und Malzmeisterschule in Kulmbach „Innovative Brauverfahren fernab des deutschen Reinheitsgebotes“.

Damit vereint er vieles, was die Craft Beer Szene ausmacht. Denn hier geht es darum, dass Bierliebhaber jenseits der Massenproduktion mit großer Leidenschaft an einem Genussmittel feilen — und damit immer mehr Erfolg haben. Das sieht man auch an der „Braumanufaktur Hertl“ auf dem heimischen Hof in Thüngfeld. Hier begann er als Jugendlicher mit Brau-Experimenten in der Küche. „Das Dampfbad, das ich dort regelmäßig veranstaltet habe, hat der Küche aber nicht gut getan. Da hat mich meine Mutter verbannt“, erzählt Hertl und lacht.

Gute Laune im Hof der „Braumanufaktur Hertl“ in Thüngfeld: Braumeister David Hertl (Mitte) mit dem Auszubildenden Marcel Kügler und dem Praktikanten Kim Seung-Hyeon. Foto: Fotos: Stefan Mößler-Rademacher



Der ehemalige Schweinestall wurde zur Kleinstbrauerei umgebaut. Pro Jahr stellt man hier über 40 verschiedene Sorten her, von denen jeweils 200 bis 300 Flaschen abgefüllt und von der Mutter — meist vorm Fernseher — etikettiert werden. Tendenz steigend. Denn die Nachfrage ist enorm. Hertl erweitert, gerade wird die Scheune umgebaut. Neu ist auch die Kooperation mit Sterne- und TV-Koch Alexander Herrmann. „Sein Food-Scout hat uns auf Messen beobachtet und dann angesprochen. Das war wie ein Ritterschlag“, erzählt Hertl. Dennoch gilt: „Wir bleiben uns treu. Bei uns wird es garantiert niemals Bier auf Knopfdruck geben.“

Zu Hertls Mitarbeitern gehören ein Lehrling und mit Kim „Eddi“ Seung-Hyeon ein Praktikant aus — man höre und staune — Südkorea. Hertl: „Eddi will irgendwann in seiner Heimat eine Brauerei eröffnen. Auf uns wurde er durch einen Beitrag im japanischen Fernsehen aufmerksam“.

Heute werden die drei einen LKW beladen und sich mit sechs Sorten Bier, einem Brautopf und den Utensilien für ein „Stachelbier“ ins E-Werk aufmachen. Dort treffen sie acht weitere kleine Brauereien und auf ein buntes Kulturprogramm.

