Erlangen: „Bierdeckel gegen Fremdenfeindlichkeit“

Aktion Courage setzt auf respektvolles Umgehen miteinander — In diesem Jahr sind etliche Aktionen geplant - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Es geht ihnen um das respektvolle Miteinander von Menschen. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Nation sie angehören, welche Religion sie praktizieren und welche Farbe ihre Haut hat. Mit Blick auf die Bundestagswahlen trafen sich die Erlanger Mitglieder des Aktion Courage zur Vollversammlung.

Stiller Protest der Aktion Courage gegen Gewalt und für Menschenwürde 2016 auf dem Hugenottenplatz. Als Rednerin trat auch Bürgermeisteron Elisabeth Preuß auf. © Archivfoto: Harald Sippel



Dabei wurden das Wirken des vergangenen Jahres resümiert und neue Strategien für das aktuelle Wahljahr besprochen.

Seit inzwischen 25 Jahren wirken die freiwilligen Mitglieder des Aktion Courage e. V. politisch in ganz Deutschland. Dabei geht es ihnen um die Erhaltung des sozialen Friedens im Land. Ihr großes Ziel ist es, mit verschiedenen Projekten die Stimme gegen Diskriminierung und Intoleranz zu erheben. Dass dafür rechtsorientierte Inhalte deutscher Parteien dem Volk bewusst gemacht werden müssen, ist eines der Hauptanlagen des Vereins.

Bereits 2016 betrieben die Mitglieder bei diversen Versammlungen rechtsradikaler Parteien, wie einer Kundgebung der NPD in Baiersdorf, Aufklärungsarbeit. Auch Gespräche mit dem Hotel- und Gaststättenverband wurden geführt: Die Gastronomen sollen nämlich darauf achten, welche Veranstaltungen in ihren Lokalen gehalten werden. Eine Überlegung, die dabei aufkam, ist der Druck neuer Bierdeckel: Statt „Radfahrer willkommen“ könnten in Zukunft auch Schriftzüge wie „gegen Fremdenfeindlichkeit“ darauf zu lesen sein.

Der Plan für 2017 ist nun die Vertiefung der Gespräche mit den Erlanger Gastwirten. Denn vor allem vor den Wahlen ist es wichtig für Gastronomen, sich gegen rechtsradikale Versammlungen in ihren Lokalen auszusprechen. Das Argument vieler Wirte, sich neutral zum Thema Politik verhalten zu wollen, können die Mitglieder der Aktion Courage nicht akzeptieren.

„Es gibt entweder Menschen, die für Fremdenfeindlichkeit sind, oder dagegen“, sagte der Koordinator der Vollversammlung, Frank Riegler, überzeugt. Dabei soll aber nicht bestimmten Parteien der Zutritt in ein Lokal verwehrt werden, denn in einer Demokratie ist eine Parteizugehörigkeit prinzipiell nichts Verwerfliches. Wichtiger ist es, bei den Themen der Vorträge die Augen offen zu halten, die Ohren zu spitzen und dann nach je nach politischem Inhalt Treffen zu untersagen. Dass dieses Vorgehen wirkt, beobachtete die Aktion Courage bereits im letzten Jahr: Die AfD beispielsweise traut sich inzwischen nicht mehr, die Ortschaften für ihre Versammlungen öffentlich zu nennen, da sie wissen, dass prompt Reaktionen und Boykottierungen folgen.

Doch nicht nur in den Gaststätten sollen rechtsradikale Treffen vermieden werden – auch bei den Wahlprogrammen bedarf es Aufklärung. „Die AfD proklamiert fremdenfeindliche Wahlprogramme und hetzt gegen Ausländer.“ Riegler fordert die Vereinsmitglieder deshalb auf, mit Courage Flagge zu zeigen. Mit Flyern und Sandwich-Men möchten sie im Wahlkampf darüber aufklären, welche menschenfeindlichen Ansichten rechtsradikale Parteien vertreten.

Eine weitere Idee für 2017 ist auch, sich beim Laufgelage in Erlangen zu zeigen. Unter den Studenten Erlangens ist dieses Event sehr beliebt, bei dem man sich zum gemeinsamen Kochen in den Wohnungen der Teilnehmer trifft. Die Idee ist hierbei, dass die Aktion Courage auf dem Schlossplatz ein Event startet, bei dem Flüchtlinge kochen und ihre Kulturen für alle zugänglich machen können. „Wir stehen für Vielfalt, und das können wir dabei zeigen“, begründete ein Mitglied des Vereins die Idee.

