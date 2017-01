Erlangen: Birgitt Aßmus vermisst ein Konzept für die Innenstadt

Die CSU-Fraktionsvorsitzende kritisiert die Haushaltspolitik der Koalition: „Der große Wurf findet sich nicht wieder“ - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die CSU-Vorsitzende Birgitt Aßmus nützt die Debatten um den neuen Haushalt zu einer grundsätzlichen Kritik an der Politik der rot-grün-gelben Stadtkoalition.

Die CSU will die Innenstadt möglichst attraktiv gestalten. © Harald Sippel



Die CSU will die Innenstadt möglichst attraktiv gestalten. Foto: Harald Sippel



Zufrieden ist Birgitt Aßmus, die Fraktionsvorsitzende der CSU, nur mit den Zahlen. Die Gewerbesteuer, die die Stadt voraussichtlich erhalten wird, kann sich sehen lassen, und noch mehr gilt dies für die Einkommenssteuer. 84,8 Millionen Euro erwartet die Kommune.

Beachtliche Summen sind das, die die Stadt allerdings nur sehr mäßig beeinflussen kann. Deshalb gibt es — verständlicherweise — von der Oppositionschefin auch kein Lob für das Einnahmehoch der rot-grün-gelben Stadtregierung.

Verantwortlich ist die Stadtspitze allerdings, wie sie das Geld einsetzt. Dafür hat Birgitt Aßmus aber erst recht kein Lob übrig. Die CSU-Fraktionschefin sieht vielmehr gravierende Defizite in der Koalitionspolitik, die sie auch klar kritisiert.

Ein wichtiger Punkt ist für sie, dass es immer noch keine Ideen gebe, wie sich die Innen- und Altstadt weiterentwickeln soll.

Ein Konzept, das auch von externen Gutachtern erstellt wird, haben Birgitt Aßmus und ihre Fraktionskollegen wiederholt gefordert. Passiert ist nach ihrer Meinung: nichts. „Der große Wurf für die Stadt findet sich im Haushalt nicht wieder“, bemängelt deshalb die CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat.

Genauso mangelhaft stellt sich für sie die Situation der Sporthallen in der Stadt dar. „Zum zweiten Mal ist kein Euro für eine größere Halle im Haushalt vorgesehen. Das hat uns sehr irritiert.“

Die Wohnungsbaupolitik der Stadt unterstützt die CSU dahingegen in weiten Teilen. „Wir brauchen Wohnungen“, sagt Aßmus. Und man müsse nachverdichten. Auch dies sei richtig. Aber, schränkt Aßmus ein, „nicht um jeden Preis“. Einen Konsens könnt man auch erreichen, wenn man eventuell weniger Wohnungen baue, als man ursprünglich geplant habe. Die Fraktionsvorsitzende vermisst „frühzeitige Informationen“ und „Gespräche mit Bürgern, die Bedenken haben“.

Jörg Volleth, ihr Stellvertreter in der Fraktion, denkt zudem an eine Ergänzung der Wohnungsbaupolitik: Vielleicht müsse man wieder in die Außenentwicklung gehen, sagt Volleth. „Man kann auch in Steudach, oder in Kriegenbrunn noch Wohnungen bauen.“

Scharf attackieren die Christsozialen auch die Personalpolitik der rot-grün-gelben Koalition. Mit einem neuen Konzept hat die Stadtregierung die Ausgaben für neue Stellen auf die Summe von 1,2 Millionen Euro gedeckelt.

Damit will sie erreichen, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung möglich wird, die angemessen auf die Anforderungen an die Stadt reagiert, ohne dass der Personalkörper zu stark aufgebläht wird (die EN haben ausführlich berichtet). Den Betrag von 1,2 Millionen Euro hält die CSU-Fraktion aber für zu hoch. Sie fordert eine Beschränkung auf 800 000 Euro. Mit den neuen Stellen und den Ausgaben, die sie bedeuteten, werden der Haushalt kontinuierlich belastet und schränke so die Handlungsfähigkeit der Stadt ein. Als Einsparvorschläge in diesem Bereich nennt Birgitt Aßmus die zwei Stellen, die die Koalition für das Projekt „Landesgartenschau“ beschlossen habe. „Bei dem Damoklesschwert des Bürgerentscheids“, sagt Jörg Volleth, „hätten wir noch gewartet“.

Die abschließende Generaldebatte über den Etat und seine Verabschiedung findet in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 19. Januar, statt. Wirklich zufrieden wird Birgitt Aßmus mit dem Etat dann aber voraussichtlich auch nicht sein: Die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat sprechen eindeutig dagegen.

RALF H. KOHLSCHREIBER