Erlangen: BMW kippt nach Karambolage um

Verkehrsschild und Pkw aufs Korn genommen — Fahrer musste befreit und medizinisch versorgt werden - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag am frühen Abend in der Hindenburgstraße ereignet. Ein Pkw war in den Gegenverkehr geraten und dann umgekippt, der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Am Ende der Schleuderpartie stellte es den Nürnberger BMW auf. Der Fahrer musste von der Erlanger Feuerwehr befreit und den Sanitätern übergeben werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Ende der Schleuderpartie stellte es den Nürnberger BMW auf. Der Fahrer musste von der Erlanger Feuerwehr befreit und den Sanitätern übergeben werden. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Fahrer eines Nürnberger BMW war auf dem Maximiliansplatz in Richtung Osten unterwegs und wollte weiter auf der Hindenburgstraße fahren. An der Einmündung Östliche Stadtmauerstraße erwischte er offenbar die leichte Linkskurve nicht richtig und fuhr darum ein Verkehrsschild um. Danach geriet das Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und krachte auf den Golf einer Marloffsteinerin.

Immer schneller

Deren Beifahrer berichtete den Erlanger Nachrichten, dass der Golf nach der Kollision mit dem Verkehrszeichen mit zunehmender Geschwindigkeit angerast kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW regelrecht ausgehebelt, kippte auf die Beifahrerseite und touchierte auch noch ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Weil der Fahrer sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte wurde die Erlanger Feuerwehr alarmiert. Die Kräfte stabilisierten das Auto zunächst, damit es nicht umkippte und kletterten dann über Leitern hinauf, während sich Notarzt und Sanitäter um den Fahrer kümmerten. In einer aufwändigen Aktion wurde der Mann durch die Fahrertür gerettet und dem Notarzt übergeben. Nach Angaben von Rettern vor Ort wurde er trotz der heftigen Karambolage nur leichter verletzt. Der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Die Hindenburgstraße war während der Rettungsaktion und der Aufräumarbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.

kds