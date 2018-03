Erlangen: Brachiale Diebe offenbar erwischt

ERLANGEN - Die Einbrüche auf einem Sportgelände und in der Franconian International School (FIS) in Erlangen sind offenbar geklärt: Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Die Täter schlugen beim Einbruch in die Erlanger FIS Löcher in Türen und Wände. © Petra Niemcyk/FIS



Zivilfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahmen am vergangenen Montag auf dem Autohof Hilpoltstein an der A 9 zwei tatverdächtige Personen fest. Gegen 12 Uhr unterzogen die Beamten einen Opel Zafira und dessen beiden Insassen einer zunächst routinemäßigen Kontrolle. In deren Verlauf ergaben sich für die Polizisten jedoch Hinweise darauf, dass die beiden Männer (31 und 33 Jahre) an den Einbrüchen in Erlangen beteiligt gewesen sein könnten. Vor allem erregten unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld, die sich in dem Fahrzeug befanden, den Verdacht der Fahnder. Die Polizeibeamten nahmen die beiden vorläufig fest.

Da sich der Tatverdacht gegen die Festgenommenen auch in Bezug auf die an den beiden Tatorten vorgefundene Spurenlage schnell erhärtete, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen die beiden Männer Haftantrag. Die Tatverdächtigen wurden am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Täter waren gewaltsam in ein Gerätehaus der SpVgg 1904 Erlangen und in das Gebäude der FIS eingedrungen. Hierbei hatten die Einbrecher einen hohen Bargeldbetrag erbeutet und durch ihr brachiales Vorgehen einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht.

