Erlangen braucht mehr Freiburg

ERLANGEN - Auch drei Jahre nach der Kommunalwahl hält die Rathaus-Ampel aus SPD, Grüner Liste und FDP. Die Koalition der Ungleichen, ein Erfolgsmodell? Eine Halbzeitbilanz.

Stehen symbolisch für die gute Zusammenarbeit in der Ampel (v. l.): OB Florian Janik (SPD) sowie die Bürgermeisterinnen Elisabeth Preuß (FDP) und Susanne Lender-Cassens (GL), hier neben dem FDP-Kreisvorsitzenden Matthias Faigle. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Barbara Pfister (SPD), Julia Bailey (Grüne Liste) und Lars Kittel (FDP) – allesamt Vorsitzende ihrer Fraktionen im Stadtrat – gehen freundschaftlich miteinander um, ja herzlich. Man duzt sich. Die Chemie stimmt, heißt es jedenfalls. Dabei stehen alle drei für durchaus unterschiedliche Positionen. Sich auf eine Linie zu verständigen bedeute deshalb "viel, viel Arbeit", räumt Barbara Pfister ein. "Aber es hat sich gelohnt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut", sagt sie weiter.

Formell habe man einen guten Weg gefunden, ergänzt Lars Kittel. "Die inhaltlichen Unterschiede bleiben aber natürlich bestehen." Um die kleinen und größeren Gräben zwischen den ungleichen Koalitionären zu überbrücken, gibt es beispielsweise die kleinen und großen Ampelrunden, die regelmäßig zusammenfinden. Dort, hinter verschlossenen Türen, raufen sich die Koalitionäre zusammen. "Das klappt wirklich gut", sagt Lars Kittel.

Trotzdem sei es bei einzelnen Themen nicht immer ganz einfach, erzählt Barbara Pfister. Manchmal regelrecht "schwierig". Wie zum Beispiel bei den erst jüngst beschlossenen Tariferhöhungen für den Öffentlichen Nahverkehr. Die Position der Grünen Liste war dabei klar: Wenn schon Tariferhöhungen, dann muss es Verbesserungen im Angebot geben. Darauf konnte sich schließlich auch der Rest der Ampel verständigen. "Der Kompromiss scheint so gut gewesen zu sein", frotzelt Julia Bailey zufrieden, "dass auch die CSU zustimmen konnte."

In den vergangenen drei Jahren hat es zwischen Bürgern und Ampelkoalition mächtig geknirscht. Obwohl sich Rot-Grün-Gelb mehr Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben hatte. Zu gleich drei Bürgerentscheiden waren die Erlanger gerufen, und nicht immer entschieden sie im Sinne der Koalition. "Die Bürger reagieren anders als vor 15 Jahren", sagt Lars Kittel. "Sie sind selbstbewusster geworden." Trotzdem bedeute Bürgerbeteiligung nicht, es allen recht zu tun, schränkt Kittel ein. "Es gibt nun mal unterschiedliche Interessen und Standpunkte." Und Barbara Pfister bekräftigt: "Ich stehe zum Instrument kommunaler Bürgerentscheide. Niederlagen muss man halt auch wegstecken können."

Im Gegenzug sei aber auch viel gelungen. Sozialreferentin Elisabeth Preuß habe zum Beispiel bei der Flüchtlingsthematik einen guten Job gemacht, sagt nicht gerade überraschend Parteikollege Kittel. Oder der Erlangen Pass, dessen Erfolg sogar die Befürworter überrascht habe, wie Barbara Pfister berichtet. Die Rückmeldungen dazu seien sehr positiv, auch aus dem nichtstädtischen Umfeld. Man hoffe nun auf eine noch breitere Basis und mehr Angebote.

Vorangekommen sei man auch auf anderen Feldern. Die Schulsanierung laufe auf Hochtouren, und endlich liege, so Barbara Pfister, auch ein Bildungsbericht vor, der auch konkrete Handlungsanweisungen enthält. Es wird "bezahlbarer Wohnraum" geschaffen und der Frankenhof in einen Kulturcampus umgebaut.

Die von den Sozialdemokraten initiierten Stadtteilbeiräte nehmen sukzessive ihre Arbeit auf. Sogar ein paar Lastenräder, die auf Wunsch der Grünen Liste angeschafft wurden, sind gelegentlich in der Stadt zu sehen. Teilhabe, Bildung, Soziales, Gleichstellung, Ökologie — es sei viel erreicht, sagen die Fraktionsspitzen. "So viel wie wir an den Start gebracht haben, hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben", fasst Lars Kittel zusammen.

Kuscheln, statt gegeneinander kämpfen. Gilt das auch für die zweite Halbzeit? "In den letzten Jahren haben wir uns sehr bemüht als Ampelkoalition zu sprechen", sagt Julia Bailey. "In den nächsten Jahren wird es vor allem darauf ankommen, auf die eigenen Nuancen zu achten, auch um zu zeigen, wofür man eigentlich steht." Und Konfliktpotenzial gibt es jedenfalls genug. Beispiel neues Gewerbegebiet. Vor allem SPD und FDP wollen es. Auch die Grüne Liste hat im Koalitionsvertrag zugestimmt — ist aber eigentlich nur "grundsätzlich dafür".

Wie es in den nächsten drei Jahren weiter gehen soll, skizziert Philipp Dees, der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende: "Erlangen macht gerade einen gewaltigen Wachstumsschub durch. Die Herausforderung ist, Wachstum und Entwicklung so hinzubekommen, dass Erlangen auch weiter lebenswert bleibt." Für den Liberalen Kittel steht fest: "Siemens, Max-Planck-Zentrum, TechFak – Erlangen muss weiter an der Spitze bleiben." Dabei könnte, so Julia Bailey, die Hugenottenstadt "ein bisschen mehr Tübingen oder Freiburg vertragen".

Was sich Barbara Pfister in den nächsten drei Jahren so gar nicht vorstellen kann (oder will): Eine Koalition von SPD und CSU, die zumindest rein rechnerisch möglich wäre. "Das ist keine Option", sagt sie. "Da müsste sich die Zusammenarbeit in der Ampel schon radikal verschlechtern."

