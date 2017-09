Erlangen: Bunte Hütchen und ein lauter Knall

Beim Stadtstaffellauf am Mittwoch stand vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erstmals seit fünf Jahren fand wieder ein Stadtstaffellauf statt – mit 70 Staffeln und etwa 300 Teilnehmern.

Den Stab in der Hand, das Ziel im Visier: Die Kinder geben beim Stadtstaffellauf Vollgas. © Harald Sippel



Den Stab in der Hand, das Ziel im Visier: Die Kinder geben beim Stadtstaffellauf Vollgas. Foto: Harald Sippel



Bunt und laut ging es am Mittwochnachmittag am Schlossplatz zu. Wuselnde Kinder, Lautsprecherdurchsagen. Und die Spaziergänger im Schlossgarten schauten sich etwas verdutzt an.

Nicht nur wegen der vielen bunten Hütchen im Park und der Streckenposten in orangefarbigen Uniformen. Eher wegen dieses einen lauten Knalls, der kurz nach 16 Uhr die Menschen auf den Parkbänken aufhorchen ließ – es war der Startschuss zum Stadtstaffellauf.

Kaum verhallt, kam nämlich eine Horde Kinder mit Staffelstäben in der Hand durch das Eingangstor im Schlossgarten geflitzt. Angefeuert von anderen Kindern, das Ziel fest im Blick. "Die Resonanz ist sehr gut, dafür, dass die Planungszeit doch relativ knapp war", sagt Matthias Thurek vom veranstaltenden Stadtverband, der Mann am Mikrofon. "Richtig aktiv konnten wir erst kurz vor den Sommerferien in die Bewerbung reingehen."

Über 70 Staffeln und um die 300 Starterinnen und Starter hatten sich für den Lauf über 900 Meter gemeldet, der erstmals seit fünf Jahren wieder stattfand. Das Ziel der überwiegend jungen Teilnehmer war klar: Der Staffelsieg.

Doch um das Sportliche ging es Matthias Thurek nur am Rande: "Das Ziel ist, die Kinder mit Spaß an den Sport heranzuführen und vielleicht auch den Staffellauf in den Sportunterricht zu integrieren." Ein Trainingsziel hätten die Schülerinnen und Schüler jedenfalls vor Augen.

msh