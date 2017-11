Erlangen: Bürgerbus zum Einkaufen kommt gut an

ERLANGEN - Weil der Probebetrieb für einen von Heßdorf geliehenen Bürgerbus zum Einkaufen im Gewerbepark Heßdorf so erfolgreich ist, hatte der Dechsendorfer Ortsbeirat die Erlanger Verwaltung gebeten, einen Vorschlag für einen Erlanger Einkaufsbus zu machen. Der liegt nun vor und wird vom Ortsbeirat einhellig begrüßt.

Einen solchen Bürgerbus, wie ihn schon Heßdorf hat, will der Erlanger Car-Sharing-Verein anschaffen und ihn auch den Dechsendorfern zum Einkaufen im Heßdorfer Gewerbepark zur Verfügung stellen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Gemeinde Heßdorf hat schon lange einen Bürgerbus und den auch einmal pro Woche kostenlos für die Dechsendorfer Einkäufer zur Verfügung gestellt, damit die im Heßdorfer Gewerbepark ihre Besorgungen machen können.

Immer dienstags fährt er und ist stets voll. Manchmal hat er sogar zwei Mal fahren müssen, um den Andrang zu bewältigen. Bislang ist der Kleinbus zwar kostenlos "auf dem kurzen Dienstweg", wie der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler sagte, für den Probebetrieb zur Verfügung gestellt worden. Das aber soll kein Dauerzustand sein. Darum hat der Ortsbeirat die Verwaltung gebeten, einen Vorschlag für einen Erlanger Bürgerbus zu machen.

Während der jüngsten Ortsbeiratssitzung hat der die Ortsbeiräte betreuende Mitarbeiter im Bürgermeister- und Presseamt, Stephan Behringer, die im Rathaus entstandene Lösung vorgeschlagen. Demnach wäre der Erlanger Car-Sharing-Verein bereit, einen Ford Transit mit neun Sitzen anzuschaffen und ihn zu günstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. 2,50 Euro würde die Nutzung pro Stunde kosten, die Kilometerpauschale von "ein paar Cent" kämen noch hinzu, erläuterte Behringer. Benzinkosten, Reinigung und Steuern und Versicherung sind in diesen Preisen bereits enthalten.

Allerdings müsse eine juristische Person, idealerweise ein Dechsendorfer Verein, Mitglied im Car-Sharing-Verein werden. Die vier Fahrer, die in Dechsendorf bereits aktiv sind, müssten kein Mitglied in diesem Verein sein. Die einmalige Einlage beträgt 1600 Euro, würde laut Behringer aber von der Stadt übernommen werden. Als Standort des Kleinbusses käme der Ruderverein Erlangen infrage. Dort könnten auch andere Interessenten ihn sich ausleihen.

Die Dechsendorfer könnten sich den Kleinbus sogar für vier Jahre an bestimmten Tagen in der Woche vorreservieren lassen. Sollte der Bedarf wachsen, dann würde sich der Car- Sharing-Verein laut Behringer sogar noch einen zweiten Kleinbus anschaffen. Beim Dechsendorfer Ortsbeirat kamen diese Vorschläge gut an. "Die Rahmenbedingungen sind absolut akzeptabel", befand der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler. Einstimmig beschloss sein Gremium darum, sich dieses Modell genauer anzusehen. Essler will sich darum mit dem Vorstand des Erlanger Car-Sharing-Vereins zusammensetzen, um weitere Details zu besprechen.

Bereits Anfang nächsten Jahres könnte der Dechsendorfer Einkaufsbus dann in Betrieb gehen.

