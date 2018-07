Erlangen Cricket Club ist Bayerischer Meister

Und dann tanzten sie alle im Stadion von Burghausen: Der Erlangen Cricket Club ist wieder Bayerischer Meister. Shahid Satti (39) spricht über ein herausragendes Wochenende.

Jubel nach dem Sieg in Burghausen: Die Mannschaft des Erlangen Cricket Club. Foto: ECC



Herr Satti, Sie haben wieder gewonnen. Das war auch Pflicht, oder?

Wir haben in dieser Saison zehn der 14 Spiele gewonnen. Trotzdem mussten wir am Sonntag in Burghausen gewinnen, um sicher Meister zu werden. Wenn wir verloren hätten, dann hätten zwei andere Teams uns noch einholen können.

Wieder Meister: Shahid Satti. Foto: ECC



War es ein leichtes Spiel?

Unser Gegner hatte nichts zu verlieren. Mit dieser Niederlage müssen sie nun in die zweite Liga. Doch Burghausen hatte den Heimvorteil, sie kennen ihr Spielfeld. Deshalb war es eine harte Partie, unsere Jungs mussten einen kühlen Kopf bewahren.

Jetzt stehen die Playoffs an?

Ja, am nächsten Sonntag geht es gleich weiter im Viertelfinale gegen Stuttgart. Doch das ist nicht das Einzige, worüber wir uns freuen. Auch unsere zweite Mannschaft in der Verbandsliga hat gewonnen. Gewinnen sie auch ihr nächstes Spiel, könnten sie in die Regionalliga aufsteigen.

