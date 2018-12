Erlangen: Damit der perfekte Moment gelingt

Patrizia Hoch unterstützt Paare bei der Vorbereitung einer rundum stilvollen Verlobung - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Laut einer aktuellen Studie wird jede sechste Ehe in Deutschland ohne einen offiziellen Heiratsantrag geschlossen — das kommt für die Erlangerin Patrizia Hoch nicht in Frage. Schließlich ist sie Verlobungs-Planerin und der perfekte Augenblick mit der bedeutenden Frage ihr Verdienst im doppelten Sinn.

Sich verlieben, geht manchmal schnell, doch eine Verlobung so vorzubereiten, dass sie zu einem unvergesslichen Moment wird, ist nicht leicht. Hier kann professionelle Hilfe viel bewirken. © Thaut Images



Sich verlieben, geht manchmal schnell, doch eine Verlobung so vorzubereiten, dass sie zu einem unvergesslichen Moment wird, ist nicht leicht. Hier kann professionelle Hilfe viel bewirken. Foto: Thaut Images



Das Problem mit dem Heiratsantrag ohne wirklichen Antrag kennt sie nur zu gut aus ihrem näheren Umfeld. "Da gab es dann auch Anträge, die ich persönlich nicht so toll fand. Es waren viele Abmachungen, ohne jedoch auch Fragen zu stellen", erzählt sie. Weil sie aber immer sehr kreativ gewesen sei und gerne Veranstaltungen geplant habe, fing sie an, in ihrem Freundeskreis bei der Planung und der Durchführung von Anträgen zu helfen. "Da sind dann viele befreundete Männer zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich sie unterstützen könnte oder ob ich Ideen hätte", sagt Hoch. "Und ich dachte mir dann, wenn es schon Rat suchende Leute im Freundes- und Bekanntenkreis gibt, dann fehlt bestimmt noch vielen anderen Menschen einfach die Zeit oder Kreativität für Heiratsanträge."

So wurde aus einem anfänglichen Hobby ein eigenständiges, kleines Unternehmen, für welches sie 2017 offiziell ein Geschäft anmeldete. Bei ihren Recherchen hatte sie nämlich bereits zuvor festgestellt, "dass es dies in Deutschland bis vor kurzem noch gar nicht gab". Neben ihrem Unternehmen Lovely Times Events & Creative, bietet nur eine Agentur in Berlin einen vergleichbaren Service an — und das obwohl Verlobungsplaner in den USA und in Großbritannien bereits gerne in Anspruch genommen werden. Dadurch ergibt sich natürlich ein Problem: "Es kennen viele den Service noch gar nicht. In unserer Region gibt es leider auch viele Leute, die sehr skeptisch sind und nicht ganz so offen."

Neben Verlobungen plane sie aber auch beispielsweise Junggesellenabschiede oder Jahrestage. "Was ich weitergeben möchte, ist, dass man mit seinem Partner mehr Zeit verbringt und in Events und ein schönes Beisammensein investiert, anstatt in Schmuck, der nach Jahren nicht selten Endes belanglos wird", so Hoch.

Von einer Teilplanung bis zu einem Komplettpaket bietet Patrizia Hoch ihren Kunden verschiedene Services an. "Da läuft es dann manchmal so ab, dass eine Person auf mich zukommt, sich einen Heiratsantrag wünscht und dabei schon einen konkreten Plan hat, aber keine Zeit für die Ausführung. Es gibt aber auch Leute, die haben nichts von beidem: Sie haben keinen Plan und keine Zeit für die Ausführung." Damit der künftigen Braut oder dem künftigen Bräutigam der Antrag auch gefällt, muss der Antragsteller einen Persönlichkeitsbogen ausfüllen, der von Patrizia Hoch entwickelt wurde.

Detaillierter Fragebogen

Durch den Bogen möchte sie Aufschluss über die Personen erhalten, für die sie den Antrag plant. "Gefragt wird beispielsweise, was die Lieblingsfarben oder Lieblingsblumen sind, oder ob man ein gemeinsames Lied hat." Auch eine kleine Sektion für Besonderheiten enthält der Fragebogen, wo man spezielle Wünsche äußern, aber auch Allergien angeben kann, falls ein romantisches Dinner geplant ist.

Zu den meisten großen Auftragspaketen gehört auch die Arbeit eines professionellen Fotografen, so Hoch. Das Filmen des Heiratsantrages sei für sie aber eher Ermessenssache. "Ein Video fällt, wenn man es nicht richtig macht, leicht sehr negativ auf. Und es ist auch eine Preissache, da kann man bei den Ausgaben durchaus in den nächsten Tausender hineinrutschen."

Neben den Teil- und Komplettplanungen bietet sie aber auch kleinere Pakete an, "wenn zum Beispiel jemand nur einen Ring oder eine Location braucht", erklärt sie. Bei Aufträgen, die ein stimmiges Ambiente und Feuerwerk beinhalten, braucht sie mindestens eine Vorlaufzeit von drei Wochen für die Planung, da zum Beispiel Feuerwerke auch spätestens zwei Wochen vorher bei der Stadt beantragt werden müssen.

Zehn Verlobungen hat sie seit 2017 geplant — und das bisher mit einer hundertprozentigen Ja-Rate, wie sie lächelnd berichtet. Ein besonderer Auftrag war für sie eine Verlobung am Ammersee im vergangenen September. "Das Flair des Sees wurde zusätzlich mit einem Feuerwerk bereichert. Es war einfach wunderschön und atemberaubend, dies zu bestaunen — auch die Gefühle, die das auslöste."

Was kennzeichnet Verlobungen für sie? "Es ist das bewusste Entscheiden für die Endgültigkeit".

CELINE KOCH