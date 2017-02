Erlangen: „ Das Eis ist noch zu dünn“

Trotz Verbots am „Dechsi“ kamen Hunderte, um Spaß zu haben - 30.01.2017 17:27 Uhr

ERLANGEN - Obwohl die Eisfläche auf dem Dechsendorfer Weiher noch gesperrt ist, tummelten sich am Wochenende hunderte Menschen darauf. Die Wasservögel hatten es indes geschafft, sich ein Fleckchen eisfrei zu halten.

Das Erlanger Sportamt warnt davor, die Eisfläche am Dechsendorfer Weiher zu betreten. Die Eisschicht sei noch nicht dick genug. Doch das Verbot hielt viele Ausflügler nicht davon ab, den Weiher zu bevölkern. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



„Eislaufen verboten“ steht auf den Schildern am Ufer, aber das scheint die Eissportfans nicht weiter zu stören. Mit Sack und Pack und der ganzen Familie sind sie auf das Eis gezogen. Mit Schneeschiebern und Besen wurden Flächen fein säuberlich frei gemacht, um darauf dem Eisstockschießen zu frönen oder Eishockey zu spielen. Auch Schlittenfahren war angesagt, und einige Jungs wagten sich sogar mit ihrem Drahtesel auf die Eisfläche. Das sei schließlich kein Eislaufen und damit auch nicht verboten, meinte einer.

Laut dem Chef vom Sportamt, Ulrich Klement, ist das Eis an den meisten Stellen zwar zwischen 15 und 18 Zentimeter dick. Doch würde es etliche „Quellaufstöße“ geben, an denen warmes Wasser aus dem Grund des Sees dringe. Dort sei das Eis noch gefährlich dünn.

Das Sportamt habe darum entschieden, erst bei einer Dicke von 20 Zentimetern den Weiher zum Eislaufen freizugeben. Dann sei auch an den Stellen, an denen aufsteigendes warmes Wasser die Eisdecke dünn mache, keine Gefahr mehr vorhanden.

„Wir raten darum dringend davon ab, die Eisfläche jetzt schon zu betreten“, warnt Klement. Er schlägt vor, lieber auf den Sparkassenweiher in Alterlangen, auf den Dorfweiher in Tennenlohe oder auf das Brucker Seela zu gehen, dort sei das Eis dick genug.

Außerdem gebe es ja noch die Spritzeisflächen in Sieglitzhof und in der Theodor-Heuss-Anlage. Um bei einem Notfall mit der Rettungsplattform schnell eingreifen zu können, hatte die DLRG am „Dechsi“ einen Wachdienst organisiert, musste aber glücklicherweise nicht eingreifen. Denn außer ein paar Prellungen gab es bei den Eissportlern keine größeren Verletzungen.

Den großen Zulauf am „Dechsi“ nutzten auch die Kioskbesitzer. Sie boten Glühwein und Kinderpunsch, Kaffee und Kakao an. Am Ostufer waren sogar Tische und Stühle mit warmen Decken aufgestellt, so dass sich die Eissportler aufwärmen konnten.

Ganz in der Nähe hatten sich die Wasservögel durch ständiges „Planschen“ eine Fläche freigehalten. Mehrere Hundert Blässhühner und Enten und auch einige Schwäne tummelten sich dort und ließen sich von den Spaziergängern füttern. Etliche Eisläufer wagten sich sogar nahe an den Rand der eisfreien Fläche heran – ein ganz besonders gefährliches Manöver.

Weil es in den nächsten Tagen wärmer und tagsüber frostfrei werden soll, wird die Eisdecke auf dem Weiher eher dünner werden. Dann wird es noch gefährlicher, das Eis zu betreten.

KLAUS–DIETER SCHREITER