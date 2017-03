Erlangen: Das Stadtarchiv ist aus den Windeln

ERLANGEN - Im beginnenden sechsten Jahr seines Bestehens am neuen Standort – Einweihung war am 21. Oktober 2011 – hat das Stadtarchiv eine Bilanz der ersten fünf Jahre vorgelegt. Das kann nur verstehen, wer, wie Stadtarchivar Andreas Jakob, in einem Archiv weit mehr sieht als eine Verwahrstelle für städtische Akten.

Von einer angeschlagenen Immobilie zum Schmuckstück: Das Stadtarchiv in der Luitpoldstraße. © Archivfoto: Bernd Böhner



Das macht der publizistisch ungemein umtriebige Stadtarchivar bereits in seinem Vorwort zum Band "Das Stadtarchiv Erlangen 2011 – 2016" deutlich, wo er dem Archivwesen (und damit natürlich auch den Stadtarchiven) Verfassungsrang einräumt und sie zu Informationsstellen und Trägern im Bereich der politischen und historischen Bildungsarbeit erklärt. Sie sind nicht nur das jeweilige "Gedächtnis der Stadt", sondern auch Einrichtungen mit erheblicher Verantwortung und hohem Anspruch: "Kommunalarchive fördern nicht nur die wissenschaftliche Forschung von Dritten, sie erforschen selbst, häufig vernetzt mit anderen Archiven, den entsprechenden Institutionen der Universität und Geschichtsvereinen, die Geschichte ihrer Stadt und Region . . . Als Hüter der schriftlichen Quellen müssen . . . Stellungnahmen korrekt sein, das heißt, allen wissenschaftlichen Kriterien genügen ...Damit steht den Archivaren auch das Recht auf Freiheit der Wissenschaft zu. In der Regel werden in der Verwaltung (gerade, d. Red.) sie mit den "heißen" Themen beauftragt." Archivare seien also gerade bei sensiblen und zeitgeschichtlich strittigen Themen gefragt – nicht selten verträten sie in solchen Fragen die jeweilige Stadt.

Nach der grundsätzlichen Verortung der Archivarbeit machen sich Jakob und seine weiteren 16 (!) Mitarbeiter(innen) an dem Band über die (Vor-)Geschichte des Archivs, seine Bestände sowie die Nutzungsbedingungen her. Sie zeigen auf über 100 Seiten auf, zu welchen publizistischen Ergebnissen und Vortragsreihen, Veranstaltungen und Institutionen (wie die Stadtführer) die Archivarbeit geführt hat. Abgerundet wird dies durch die Vorstellung der Mitarbeiter und die Archiv(gebühren)satzung. Ein eigenes kleines Kapitel ist dem Platenhäuschen gewidmet und mit der Ankündigung verbunden, dass das beliebte Ausflugs- und Seminarziel nach einem Jahr erzwungener Pause im Jahr 2017 als "überarbeiteter" Gedenkort wieder eine Rolle spielen soll.

Wer in der Geschichte des Archivs ein wenig blättert, wird vom verrotteten Zustand früherer Magazine erschüttert sein und den Archivmitarbeitern stabile Gesundheit wünschen.

Jakob spricht aber auch ein (im Grunde keineswegs erledigtes) Kapitel eines "unnötigen Konkurrenzkampfs" (so Jakob) an: die zweigleisige Verarbeitung der Stadtgeschichte im Stadtarchiv und im Stadtmuseum. Dieser Dualismus ist – über alle beerdigten Kriegsbeile hinweg – leider weiter "systemimmanent", eine bessere Kooperation beiden Einrichtungen nur zu wünschen.

Mit dem Band hält der Leser einen fassettenreichen, stark bebilderten Dreipfünder (genau: 1525 Gramm) mit über 350 Seiten in der Hand, dessen Nutzanwendung sich zwar nicht auf Anhieb erschließt, der aber immer wieder Momente des Wiedererkennens aufblitzen lässt.

Das Buch hat der Herausgeber dem im Juli 2016 verstorbenen ehemaligen Leiter des städtischen Bürgermeister- und Presseamtes, Helmut Schmitt, gewidmet ("ein großer Freund des Stadtarchivs"). Jakob verliert aber auch die heiteren Seiten nicht aus dem Auge: Dass es den Archivrat (so der offizielle Titel des Stadtarchivars) auch in flüssiger Form gibt (als Bier gleichen namens) und dass es der Chef sogar bis auf die Bühne des städtischen Theaters geschafft hat. Dort gab er elf Mal seine Lieblingsrolle: den Stadtarchivar.

Das Stadtarchiv Erlangen 2011 – 2016, Hrsg. Andreas Jakob, Stadtarchiv Erlangen, für 18,90 Euro im Stadtarchiv oder im Buchhandel: ISBN: 978-3-944452-11-1

