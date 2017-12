Erlangen: Debatte um geplanten Gemeindehausneubau

ERLANGEN - Um "gute Architektur" und damit auch um Fragen der Stadtgestalt geht es dort, wo Neubauten in den städtebaulichen Bestand hineingeraten. Dass da größte Sensibilität gefragt ist, zeigt sich diesmal am geplanten Neubau eines Pfarr- und Gemeindehauses für die evangelische Altstadtgemeinde in der Bayreuther Straße in Erlangen.

Der etwas zurückversetzte Bau Bayreuther Straße 11 soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Um das Wie wird noch gerungen. Foto: Peter Millian



Zu den Beiräten, die den Erlanger Stadtrat in seiner Entscheidungsfindung durch Gutachten beraten, gehört auch der Baukunstbeirat. Dieses aus sieben Baufachleuten bestehende Gremium "gibt in baukünstlerischen Fragen und bei städtebaulichen Planungen, die für die Erhaltung oder weitere Gestaltung des Erlanger Stadtbildes von Bedeutung sind, Gutachten ab", wie es in seiner Satzung heißt. Und das geht nicht immer konfliktfrei ab, wie sich am Beispiel des geplanten Neubaus des Gemeindezentrums abzeichnet.

Denn der geplante Neubau aus der Feder des renommierten Nürnberger Architekturbüros von Prof. Hartmut Niederwöhrmeier – er war selbst einmal Mitglied und Vorsitzender des Erlanger Baukunstbeirats – stößt auf wenig Gegenliebe beim aktuellen Baukunstbeirat. Das Hauptargument des Baukunstbeirats: das geplante Gebäude füge sich, da es die Formensprache der umgebenden Gebäude dementiere, zu wenig in die Umgebung ein.

Dem Architekten und seinem Auftraggeber, der evangelischen Altstadt-Gemeinde sei anzuraten, das angestrebte Raumprogramm mit einer anderen Hausform zu verwirklichen.

Damit schließt sich der Baukunstbeirat den Bedenken der Denkmalpflege an. Diese hatte angemerkt, dass es sich bei dem Baugelände , um eine städtebaulich kritische Stelle handele, "an der angesichts der Nähe mehrerer Einzeldenkmäler sowie des Ensembles der Altstadt und Neustadt Erlangen besondere Sorgfalt in der Planung geboten ist." Maßgebend sei die geschlossene Reihe von Baudenkmälern auf der gegenüberliegenden Straßenseite – also die zwei- bis dreigeschossigen Häuser auf der Ostseite der Bayreuther Straße und nördlich des ehemaligen Bayreuther Tores.

Vor allem stößt sich der Baukunstbeirat – der diesmal unter seinem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Architekten Friedrich Bär tagte – an der geplanten Situierung des Neubaus längs zur Bayreuther Straße mit einer großen Glasfront zur Straße. Diese Glasfront entstünde dadurch, dass mit dieser ein dahinter platzierter großer Gemeindesaal "belichtet" wird, der gleichzeitig für die Tiefe des Gebäudes sorgt, das in den späteren Garten hineinreicht. Eine ursprünglich vorgesehene Verbindung des Hauses zum Gebäude Ecke Haack-/Bayreuther Straße war bereits vom Architekten fallengelassen worden.

Mit dem Neubau ist – das betont der Baukunstbeirat allerdings auch – die Chance auf eine "Stadtreparatur" gegeben, da der derzeitige Bau, in dessen Erdgeschoss sich früher eine Post befand, keineswegs als geglückte Architektur (an dieser Stelle) gilt. Umso aufmerksamer beobachten Baukunstbeirat, das städtische Bauamt und sein oberster Chef und Stadtplanungsreferent Josef Weber sowie die Stadträte im den Neubau genehmigenden Bauausschuss, wie diese "Stadtreparatur" gelingen wird. Offenbar ist man derzeit davon nicht überzeugt: "Das Gremium ist sich einig, dass die sich sehr bewusst vom Umfeld absetzende Formensprache das Haus im Stadtraum unglücklich und unangemessen exponiert."

Das aber, so machten sowohl Architekt Niederwöhrmeier als auch die Pfarrerin in der Altstadtgemeinde, Imke Pursche, deutlich, sei ja gerade erwünscht. Das Haus zeige mit seiner Glasfront jene Offenheit, die eine Kirchengemeinde ausstrahlen müsse, die Formensprache des geplanten Neubaus setze sich bewusst von der Umgebung ab.

Das vom Baukunstbeirat angesprochene "Stadtbild" sei zudem nur konstruiert, da die Altstadt als geschlossene Bebauung erst 200 m südlich beginne. Nämlich dort, wo einst das Bayreuther Tor als nördliche Begrenzung der Altstadt gestanden habe.

