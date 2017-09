Erlangen: Demo gegen CETA

Kundgebung am Schlossplatz gegen das geplante Freihandelsabkommen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Samstag haben anlässlich des Aktionstages gegen das Freihandelsabkommen zwischen Europäischen Union und Kanada, CETA, auch in Erlangen rund 60 Bürgerinnen und Bürger demonstriert. Vom Rathausplatz zogen sie zum Schlossplatz, wo eine Kundgebung stattfand.

Rund 60 Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag in der Innenstadt Gegner des Freihandelsabkommen Ceta demonstriert. Vom Rathausplatz zogen sie zum Schlossplatz, wo eine Kundgebung stattfand. © Klaus-Dieter Schreiter



Auf dem Rathausplatz waren es noch drei Dutzend Demonstranten, doch unterwegs schlossen sich weitere dem Zug an, so dass es am Ende rund 60 Menschen waren, die befürchten, dass durch die verschiedenen Freihandelsabkommen unsere Souveränität eingegriffen, die Demokratie eingeschränkt und der Rechtsstaat durch Schiedsgerichte umgangen wird.

Zwar wies Wolfgang Lederer-Kanawin von attac Erlangen während des Zuges darauf hin, dass es sich um keine Wahlkampfveranstaltung handele, doch ließen es sich die Redner auf dem Schlossplatz nicht nehmen, für ihre Partei zu werben. Für die Piratenpartei tat das der Bundestagsdirektkandidat Jürgen Purzner, der sogar dazu aufforderte Stefan Müller von der CSU zu boykottieren.

Für die ÖDP warb sein Konkurrent Florian Reinhart, und der Erlanger SPD- Stadtrat Andreas Richter machte Werbung für seine Kandidatin Martina Stamm-Fibich. Wie auch die anderen Redner ist Richter der Meinung, Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP und auch JEFTA mit Japan würden den Anforderungen an eine faire, gerechte, sozial und ökologisch orientierte Handelspolitik widersprechen.

Hauptredner Wolfgang Lederer-Kanawin wies darauf hin, dass Attac Erlangen seit 2013 insgesamt 17 Aktionen gegen TTIP und CETA durchgeführt habe.

Er hofft, dass Grüne und Linke das Ceta-Abkommen, das am 21. September in einigen Teilen vorläufig in Kraft treten soll, im Bundesrat noch zu Fall bringen. Lederer-Kanawin griff auch das in Arbeit befindliche TiSA-Abkommen an, das weltweit Dienstleistungen liberalisieren und stärkerem Wettbewerb aussetzen soll. Dadurch würden beispielsweise Bildung und Städtebau zur Handelsware und das Gemeinwohl dem Kommerz geopfert, befürchtet er.

Rudolf Kunstmann von Attac Erlangen hoffte abschließend, dass die Kundgebung mit zur Wahlentscheidung für die Bundestagswahl am 24. September beitragen konnte. Und dann trommelte wieder eine Nürnberger Sambagruppe, die den Demonstrationszug bereits lautstark begleitet hatte.

