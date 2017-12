Erlangen: Den Stau zu spät bemerkt

ERLANGEN - Ein Verkehrsunfall hat sich gestern morgen gegen 7 Uhr auf der A 73 zwischen Möhrendorf und Erlangen ereignet.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Ein 40-Jähriger aus Bubenreuth war in Möhrendorf auf die Autobahn gefahren und zügig auf die Überholspur gewechselt. Nach 600 Meter war seine Fahrt allerdings beendet, denn in seinem Elan hatte er übersehen, dass sich der Verkehr aufgestaut hatte. Die vor ihm fahrende 22-jährige Angestellte bremste ihren BMW am Stauende ab. Für den Nachfolgenden reichte es nicht mehr. Er fuhr mit solcher Wucht auf, dass beide Pkw abgeschleppt werden mussten.

Der Unfallverursacher zog sich zudem leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in die Klinik eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Überholspur für etwa eine Stunde gesperrt werden.

en

