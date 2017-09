Erlangen: Denkmaltag mit Picknick und Nonsens

ERLANGEN - Der Tag des offenen Denkmals, das Picknick bei Kirchner anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Skulpturengartens, eine Lesung mit hintergründiger Unsinnspoesie am Platenhäuschen — das kann auch schiefgehen. Doch alle drei Veranstaltungen waren gut besucht, und der größte anzunehmende Unfall, nämlich nasskalter Regen, blieb auch aus.

Am Platenhäuschen gab's Nonsens-Gedichte. Foto: Harald Sippel



Dass es einen ziemlich bewegten Sonntag geben könnte, hatte sich schon bei den "Doppelbesetzungen" angekündigt: Die Schauspielerin Lea Schmocker war vor dem Platenhäuschen bei Kurt Schwitters, Ernst Jandl und Oskar Pastior ebenso gefragt wie später im Kirchner-Garten, die Leiterin des Kulturamtes, Anne Reimann, hatte kaum im Kirchner-Garten das umfangreiche Picknick-Programm verkündet, als sie sich in ihrer neuen Funktion als Hausherrin bereits zum Bespielen des ehemaligen Jugend- und Kulturzentrums Frankenhof aufmachen musste, das im Rahmen des Tags des offenen Denkmals noch einmal einen Rückblick in seine bewegten und bewegenden letzten 50 Jahre gestattete. Im Gefolge der Akteure ein trotzdem erstaunlich wenig irritiertes Publikum, das sich seine Laufwege geschickt einteilte, um von allem ein Häppchen mitzubekommen (weitere Berichte folgen).

Dass ein entspanntes Jubiläums- Picknick im renovierten Kirchner-Garten – mit Führungen, lyrischem Spaziergang und einem Expertengespräch über den Künstler – dem Denkmaltag Publikum abziehen könnte, war befürchtet worden, traf aber nicht ein. Im Stadtmuseum waren am frühen Nachmittag bereits über 500 Besucher gezählt worden, waren die Führungen zur Barthelmeß-Ausstellung übervoll, hatte sich im Stadtforscherhaus Pia Tempel-Meinetsberger, die Vorsitzende im Heimatverein, mit wortreichen Erklärungen bereits um die Stimme gebracht, und versammelte Thomas Engelhardt, ehemaliger Leiter des Stadtmuseums, in zwei Vorträgen viel Publikum um sich, um neue Erkenntnisse zur ursprünglichen Baugestalt des Palais Stutterheim zu erläutern. Derweil stauten sich die Besucher vor dem nahen Schloss, um sich die baugeschichtlichen Spuren sowie die aktuellen Renovierungsarbeiten erläutern zu lassen.

Unterdessen gab es im Frankenhof nicht nur großes Gedränge, sondern immer wieder lustvolle Begrüßungsszenen. Die meisten Besucher kannten sich aus den Jugendzeiten des Zentrums, das auch die ihren waren – so viel wehmütige Erinnerung an eine erlebnisreiche Jugend war selten. Dazu trugen auch die vielen Fotos von Bernd Böhner bei, der viele der spannenden Momente der auch in Erlangen im Aufbruch befindlichen Jugend eingefangen hatte. Gut, wer sich da die heitere Distanz eines Ton Barmentloo erworben hat, der lachend und mit viel Selbstironie durch die heute verwaisten Räume zog.

Die Baupläne an den Wänden zeigen aber auch, dass die Vergangenheit eine Zukunft hat. Der griffig KuBiC genannte künftige Kultur- und Bildungscampus Frankenhof wird viele Funktionen des alten Frankenhofs weitertragen, wird neue Funktionen dazu bekommen und somit wieder zu einem Begegnungsort werden, der über viel Anziehungskraft verfügen wird und neue Identitäten schafft.

Ein solcher Sonntag verträgt eine Matinee zum Lachen, dachte sich der Freundeskreis des Platenhäuschens, der das nunmehr geordnete Umfeld als "Bühne" (wieder-)entdeckt hat und mit Prof. Gunnar Och und der Schauspielerin und Sprecherin Lea Schmocker bereits zum zweiten literarischen Aufschlag des Jahres einlud.

Zum Lachen? Wer bei Nonsense– Gedichten von Hans Arp und Robert Gernhardt, bei Lautmalereien von Christian Morgenstern und Kurt Schwitters, ironischer Prosa von Hans Magnus Enzensberger und sinnfreien Sprachspielereien von F. W. Bernstein nicht mindestens schmunzeln kann, darf als für die Literatur verloren gelten und wird in den Lachkeller des Platenhäuschens verbannt. Dazu verlor der Literaturwissenschaftler und Platen-Spezialist Gunnar Och kluge Gedanken zu (tatsächlich existierenden) Querverbindungen moderner Sprach-Komiker zu August von Platen – ein Vergnügen ganz eigener Art. Und auf dem Akkordeon fügte Peter Horcher heiter-melancholische Weisen bei. Da verlor sogar der Himmel seine drohende Regen-Gebärde.

Und davon profitierten gerade die gut besuchten Stadtführungen. Menschen, wohin man sah.

