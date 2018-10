Erlangen: Der Kampf ums Land

Am 14. Oktober stimmen die Bürger über "West III" ab - 07.10.2018 15:00 Uhr

ERLANGEN - Ein Ratsentscheid am 14. Oktober wird zeigen, ob die Stadt Erlangen vorbereitende Untersuchungen auf einer Fläche von 196 Hektar für einen komplett neuen Stadtteil weiterführen kann. 10 000 Menschen könnten hier wohnen. Seit das Vorhaben bekannt wurde, hat sich mit einer Bürgerinitiative massiver Protest formiert. Vorne dran: die Landwirte.

Blick über einen Teil des potenziellen Baugebiets, im Hintergrund der Erlanger Stadtteil Büchenbach. Foto: Harald Sippel



Mitten in den Äckern stehen die Landwirte. Zu einem Pressetermin haben sie eingeladen, hier am westlichen Rand von Erlangen. Gänzlich ungetrübt ist die ländliche Idylle nicht. Gleich daneben und in Sichtweite des kleinen Ortsteils Steudach befindet sich ein Umspannwerk. Hochspannungsleitungen durchziehen die Landschaft.

Drüben im Nordosten steht die alte Dorfkirche von Büchenbach, die dahinter aufragenden Hochhäuser zeigen, dass es längst ein neues Büchenbach gibt. Das frühere Dorf ist zum ständig wachsenden Stadtteil Erlangens geworden In der anderen Richtung, im Westen, ist das neue Firmengebäude von Adidas zu sehen. Weit weg ist die "Herzo Base", östlicher Ausläufer und Gewerbegebiet Herzogenaurachs, nicht.

"Wir werden in die Mangel genommen. Auf der einen Seite Erlangen, auf der anderen Seite Herzogenaurach", sagt Robert Ort, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes in Erlangen-Höchstadt. Die Städte strecken sich aus, hinaus aufs Land. An dieser Stelle, in den Äckern neben dem Umspannwerk, wird vorstellbar, was gemeint sein könnte, wenn von "Flächenfraß" die Rede ist.

Während in den Städten über große Wohnungsnot geklagt wird und Lösungen in einer Expansion hinaus aufs Land gesucht werden, wehren sich vielerorts Landwirte und Naturschützer gegen diese Entwicklung. Im April ist das Thema ganz offiziell auch in Erlangen angekommen. In einer Stadtratssitzung weist das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung auf einen langfristigen Entwicklungsbedarf an neuen Wohnungen hin. Bis 2040, so heißt es, würden etwas 12 000 neue Wohnungen gebraucht. Lediglich 7500 Wohnungen könnten im Innenbereich der Stadt gebaut werden. Um den gesamten Bedarf künftig abdecken zu können, müsse man den westlichen Stadtrand in den Blick nehmen.

Dort liegt eben Büchenbach mit seinem alten Dorfkern, mit Einfamilienhaussiedlungen und mit Hochhäusern. Dort, angrenzend im Westen, sind die Gebiete West I, West II, West III. Ersteres ist bereits bebaut, beim Zweiten wird derzeit gebaut. Bleibt noch West III.

Traktoren-Demo vor Rathaus

Rund 196 Hektar ist das Gebiet groß, etwa die Hälfte davon wird als potentielle Siedlungsfläche gesehen. Es ist das größte noch mögliche Bebauungsgebiet Erlangens. Noch ist es Ackerland, Freizeitfläche, Landschaftsschutzgebiet — und gehört zum großen Teil Landwirten. Und aus ihrer Sicht soll das auch so bleiben.

Dennoch: Ungeachtet ihres Protests, dem sie mit einer Traktoren-Demo vor dem Rathaus Nachdruck verleihen, beschließt der Erlanger Stadtrat im Mai mit der Mehrheit der Ampelkoalition unter Führung der SPD die vorbereitenden Untersuchungen zu einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) West III. Die ÖDP-Stadträte stellen daraufhin den Antrag auf ein Ratsbegehren. In der letzten Stadtratssitzung vor den Sommerferien steht nach knapp dreistündiger Debatte schließlich fest, dass die Bürgerinnen und Bürger in Erlangen am 14. Oktober nicht nur den Landtag wählen, sondern auch darüber abstimmen können, ob die Stadt diese vorbereitenden Untersuchungen weiterführen soll.

Seitdem kämpft die Bürgerinitiative "Heimat ERhalten" darum, dass die Erlanger ihr Kreuzchen bei "Nein" machen. In der Initiative haben sich unterschiedliche Interessenlagen zusammengefunden: Landwirte, die um ihre Existenz fürchten, Bürger, die sich für das Grün vor ihrer Haustür einsetzen, Naturschützer. Es hagelt Kritik an der Stadt und der Ampelkoalition, wobei auch moniert wird, dass die Betroffenen vorher nicht unterrichtet wurden.

Die BI verweist darauf, dass die Stadt München anstelle einer SEM — das Instrument der "städtischen Entwicklungsmaßnahme" gilt als "schärftes Schwert" des Baurechts, mit dem Grundstücke auch enteignet werden können — ein kooperatives Stadtentwicklungsmodell plane, also eine Bebauung im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern. Oder auch auf Aussagen von SPD-Politikern wie Natascha Kohnen, die gemeinsam mit dem Herzogenauracher Bürgermeister German Hacker kürzlich dafür eintrat, dass "Stadt und Land Hand in Hand" vorgehen müssten bei der Bewältigung der Wohnungsprobleme, vor denen Kommunen in ganz Deutschland stehen. Auch wird bezweifelt, dass der Bedarf an Wohnraum in Erlangen tatsächlich in dem Maß wächst.

Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik wiederum pocht genau darauf. Die Entwicklung von Wohnraum ist aus seiner Sicht in dem von der Stadt genannten Umfang unerlässlich. Er verweist darauf, dass Erlangens Stadtwesten seit Jahrzehnten als mögliches Bauland betrachtet werde.

Tatsächlich hatte noch 2016 die CSU-Fraktion im Erlanger Stadtrat bedauert, dass seit dem Wechsel zur rot-grün-gelben Stadtratsmehrheit eine weitergehende Planung zur Entwicklung von Wohnbauflächen nicht vorangetrieben worden sei. Sie stellte einen Antrag, dass die Verwaltung angesichts des zunehmenden Drucks auf die Mieten und der steigenden Kaufpreise für Immobilien Bereiche aufzeigen solle, in denen "Wohnraum in den nächsten Jahren neu geschaffen werden kann". In der aktuellen Auseinandersetzung hat sie sich aber gegen die Ampelkoalition positioniert und fordert, dass das Baugebiet mit Augenmaß und nur mit Bauern, die auch wollen, entwickelt wird.

Oberbürgermeister Janik sagt nun, dass die vorbereitende Untersuchung, über die im Ratsbegehren abgestimmt wird, nicht notgedrungen in eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme münden müsse. Und dass auch die berechtigten Interessen der Landwirte berücksichtigt würden. Die Gegner nehmen es ihm aber nicht ab.

"Chance zu steuern"

Und so findet in Erlangen neben dem Landtagswahlkampf auch ein Kampf um die Stimmen der Bürger für oder gegen ein Baugebiet auf den Feldern am westlichen Stadtrand statt. Die Stadt selbst muss sich im Vorfeld eines Ratsbegehrens neutral verhalten, der SPD-Kreisverband wirbt mit Plakaten und dem Slogan "Im Westen was Neues" für die Zustimmung. OB Janik erklärte in einem Streitgespräch mit einem BI-Vertreter in den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten: "Wenn die vorbereitenden Untersuchungen fortgeführt werden, ist das die Chance, Stadtentwicklung zu steuern und zu planen und nicht kurzfristig auf Druck reagieren zu müssen."

Die Landwirte kämpfen dagegen. Der übermäßige Flächenentzug müsse endlich gestoppt werden, fordern sie. "Mir wurden bereits zwei Hektar für die Rastanlage an der Autobahn A3 entzogen und nun würde ich erneut sechs Hektar durch diese Planung der Stadt Erlangen verlieren", sagt zum Beispiel Jürgen Kern, der in Steudach seinen Hof bewirtschaftet.

Mit einem "Ackerfest" versuchte die Bürgerinitiative zuletzt, die Bevölkerung für ihren Standpunkt zu gewinnen. Auch Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister und CSU-Landtagskandidat für die Stadt Erlangen, schaute vorbei. Möglicherweise auch, weil am 14. Oktober eben nicht nur das Ratsbegehren stattfindet.

EVA KETTLER