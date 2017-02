Erlangen: DFI zieht in den Frankenhof

Neujahrsempfang des Deutsch-Französischen Instituts — Verdienstorden für Leiterin - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Beim Neujahrsempfang des deutsch-französischen Instituts (dFi) Erlangen wurde DFI-Leiterin Rachel Gillio vom französischen Botschafter Philippe Etienne zum "Ritter des nationalen Verdienstordens der Republik Frankreich" ernannt.

DFI-Leiterin Rachel Gillio wurde vom Botschafter Philippe Etienne zum „Ritter des nationalen Verdienstordens der Republik Frankreich“ ernannt. © Foto: privat



DFI-Leiterin Rachel Gillio wurde vom Botschafter Philippe Etienne zum „Ritter des nationalen Verdienstordens der Republik Frankreich“ ernannt. Foto: Foto: privat



Das DFI bekommt bis 2020 im Frankenhof ein neues Zuhause. Oberbürgermeister Florian Janik sorgte im Saal für Begeisterung, als er ankündigte, dass die Stadt sich gerade auf dem Weg mache, im altehrwürdigen Frankenhof auch für das DFI ein neues Zuhause zu schaffen.

Der erste Stock sei für das Institut reserviert, wobei sich das Stadtoberhaupt auf Grund der Nachbarschaft zu vielen anderen Institutionen eine "noch engere Zusammenarbeit" verspricht, die "sicher den Geist der europäischen Freundschaft" befeuere. Erlangen, so Janik weiter, sei die "französischste Stadt in Bayern". Ohne dem Stadtrat vorgreifen zu wollen, stellte der OB im Frankenhof eine deutsch-französische Kindertagesstätte in Aussicht.

Für Philippe Etienne war der Neujahrsempfang eine gute Gelegenheit "die verschiedenen Akteure zu feiern, die die Strahlkraft französischer Kultur und den interkulturellen Austausch vermitteln und erlebbar machen".

Nachdem Rachel Gillio in zwei kurzweiligen Präsentationen das im vergangenen Jahr Erreichte und für die Zukunft Geplante vorgestellt hatte, unterstrich der französische Botschafter die Leistungen der DFI-Leiterin. Seit 2003 habe sie mit großer Energie und einer Vielzahl von neu ins Leben gerufenen Initiativen das DFI Erlangen zum zentralen Akteur der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Region gemacht. Heute zählt das Institut 417 Mitglieder.

en