Erlangen: Dieb griff in Ladenkasse

Unbekannter machte Beute von mehreren Hundert Euro - 21.12.2016 18:24 Uhr

ERLANGEN - Ein bislang unbekannter Täter hat mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Ladenkasse erbeutet.

Der Unbekannte gab sich am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, in dem Bekleidungsgeschäft in den Erlanger Arcaden gegenüber der Verkäuferin als Kunde aus und sah sich im Geschäft um. Als die Verkäuferin mit anderen Arbeiten beschäftigt war, öffnete der Mann die Kassenschublade und entwendete daraus einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Der unbekannte Mann war etwa 1,85 Meter groß und fiel wegen seiner ungepflegten Bekleidung auf. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Mantel.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon (0 91 31) 76 01 14, in Verbindung zu setzen.

