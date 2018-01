Erlangen: Diebe beim Kleidungsklau ertappt

Männer stahlen Ware in einem Kaufhaus - Polizei ermittelt - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Mit einem Rucksack wollten zwei Männer am Freitagabend Kleidung in einem Kaufhaus in der Erlanger Innenstadt stehlen. Doch die Polizei konnte beide Diebe stellen.

Symbolbild © colourbox.com



Symbolbild Foto: colourbox.com



Ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger füllten zunächst gemeinschaftlich einen mitgebrachten Rucksack mit Kleidungsstücken im Gesamtwert von circa 130 Euro. Als beide den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollten, konnte der Ladendetektiv mithilfe eines Zeugen einen der beiden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Dabei kam es aufgrund dessen Gegenwehr auch zu einem Gerangel auf dem Boden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Den anderen Ladendieb nahmen Polizeikräfte schließlich in der näheren Umgebung fest. Die zuständige Polizeiinspektion ermittelt nun.

en