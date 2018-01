Erlangen: Digitalisierung in der Medizin schreitet voran

Vortrag des Club Erlangen von "Soroptimist International" am 9. Januar - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Der Club Erlangen von "Soroptimist International" veranstaltet am 9. Januar ab 19 Uhr im Bayerischen Hof (Schuhstr. 31) einen Abend rund um die "Digitalisierung in der Medizin".

Die Digitalisierung — hier eine Gesundheitskarte — gehört zum Alltag und wird den Patienten in Zukunft mehr und mehr begegnen. © Lukas Barth/dpa



Die Digitalisierung wird als nächste große Trendwende der Gesellschaft nach der Industrialisierung gewertet. Sie schreitet auch im Alltag mit enormem Tempo voran und wird den Patienten in Zukunft mehr und mehr begegnen.

Beim Neujahrsvortrag von "Soroptimist International" beschäftigen sich unter anderen Erich R. Reinhardt (Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender Medical Valley EMN) und Martin Sedlmayr (Akademischer Rat am Lehrstuhl für Medizinische Informatik an der FAU) mit der Bedeutung der Digitalisierung der Medizin im Allgemeinen und für die Patienten (Infos und Anmeldung per E-Mail info@cluberlangen.soroptimist.de).

