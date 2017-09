Erlangen: Distanzierung von Demo gefordert

ERLANGEN - Der Ärger um die Autonomen-Demonstration geht weiter: Die CSU möchte heute im Stadtrat mehrere Fragen zur Demo geklärt haben, und ein Erlanger Rechtsanwalt hat Anzeige gegen die Veranstalter eingereicht.

Bei der Demonstration wurde auch ironisch auf die Ängste der Bürger eingegangen. © Michael Müller



Das Polizeiaufgebot war gewaltig. Am Samstag marschierte unter dem Motto "Joachim Herrmann – Welcome to hell" ein Zug mit Vertretern aus dem linken Spektrum durch die Stadt und demonstrierte gegen die CSU. Nun melden sich die Christsozialen zu Wort und machen die Geschehnisse rund um die Veranstaltung zum Thema im Stadtrat.

Es soll ein Beschluss erzielt werden, in dem sich der Stadtrat distanziert von "derartigen Demonstrationen, die Menschen persönlich herabwürdigen und deren Organisatoren sich nicht ausdrücklich von Gewalt distanzieren". CSU-Fraktionsvorsitzende Birgitt Aßmus: "Wir stellen uns die Frage, ob bei derartigen Demonstrationen mit deutlichem Bezug auf gewalttätige Ausschreitungen in Hamburg (G20 Gipfel – ,welcome to hell’) die Stadtverwaltung in Zukunft nicht zumindest den Versuch unternehmen sollte, diese zu beschränken. Dies wäre ein starkes Signal nach außen."

Zudem hat der Erlanger Rechtsanwalt und Autor Michael Baczko Strafanzeige gegen die Veranstalter und Unterstützer des Aufrufes "Welcome to Hell" gestellt. Er vertritt die Rechtsauffassung, "dass man versuchte, unter dem Deckmantel der Satire und der Meinungsfreiheit strafrechtliche Vorgehensweisen zu ,verstecken’".

Seiner Meinung nach sei das Grundrecht der Meinungsfreiheit aber nicht schrankenlos: "Dies muss man denjenigen klarmachen, die meinen, sie könnten sich alles erlauben. Unsere Gesellschaft verroht immer mehr. Es gilt, Signale dagegen zu setzen, sich zur Wehr zu setzen."

smö