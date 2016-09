Erlangen: Drei Angetrunkene belästigen Jugendliche

ERLANGEN - Am Freitag wurde ein 16-jähriger Junge zusammen mit seiner Freundin und seiner Schwester gegen Mitternacht Opfer eines angetrunkenen Trios.

Die drei Jugendlichen befanden sich auf dem Nachhauseweg. In der Straße Am Europakanal kamen ihnen drei junge Männer grölend entgegen und belästigten und provozierten die Jugendlichen. Als sich der 16-Jährige gegen die Männer wehrte, erlitt er eine Schürfwunde am Knie. Zudem wurde sein Roller leicht beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Von einem der Täter sei — so die Polizei — der Vorname „Ronny“ bekannt.

