Erlangen: Drei Radler bei Unfällen verletzt

Eine Fahrradlenkerin musste in die Klinik — Zwei nur leicht lädiert - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Gleich drei Verkehrsunfälle mit Radfahrern haben sich am Donnerstag im Stadtgebiet von Erlangen ereignet, bei denen die Zweiradfahrer verletzt wurden.

Symbolbild © pixabay



Symbolbild Foto: pixabay



In den Morgenstunden touchierte ein 49-jähriger Radler in der Sophienstraße den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos und verletzte sich dabei leicht.

Nicht so glimpflich kam eine 21-jährige Fahrradfahrerin davon, die kurz nach 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Henkestraße von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Die Frau war auf dem Radweg unterwegs, als ein 66 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem Auto von der Henkestraße in eine Grundstückseinfahrt abbog und dabei die Radfahrerin übersah. Die Frau wurde vom Heck des BMW erfasst und stürzte vom Rad auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr im Bereich der Gerberei. Ein 25-jähriger Student war mit seinem Rad von der Stadt kommend in Richtung Westen unterwegs. Kurz vor Erreichen der Kreuzung Münchener Straße schaltete die Lichtzeichenanlage für ihn auf grün, sodass er mit geringer Geschwindigkeit die Münchener Straße querte. Zur gleichen Zeit kam auf der Münchener Straße ein 24-jähriger Erlanger mit seinem Pkw angefahren. Trotz Rotlicht fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich ein und erfasste den Fahrradfahrer. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu, die jedoch nicht besonders schwer waren.

en