Erlangen: Durch Sprung vor Pkw gerettet

Bei Unfall wurde ein Auto gegen eine Bushaltestelle geschleudert - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Büchenbacher Damm/Leipziger Straße sind zwei Personen leicht verletzt worden.

Symbolbild



Symbolbild



Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim wollte mit seinem Pkw vom Büchenbacher Damm kommend an der Kreuzung zur Leipziger Straße wenden, um in Richtung Osten weiter zu fahren. Bei dem Wendevorgang übersah der 58-Jährige jedoch eine 20-jährige Erlangerin, die mit ihrem Fahrzeug den Büchenbacher Damm in östlicher Richtung befuhr.

Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei der Wagen der 20-Jährigen gegen eine Bushaltestelle geschleudert wurde, an der zum Zeitpunkt des Unfalles ein 52-jähriger Erlanger auf seinen Anschlussbus wartete.

Der Mann konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Durch den Sprung erlitt der 52-Jährige eine Prellung am Knie, die ambulant behandelt werden konnte. Die 20 Jahre alter Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsklinik eingeliefert. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

en