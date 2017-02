Erlangen: Ein ganz andere Art des Sehens

Rainer Baierlein präsentiert seine Farbfotos im Kunst-Haus - vor 32 Minuten

ERLANGEN - Das Kunst-Haus zeigt derzeit eine Ausstellung mit fotografischen Arbeiten von Rainer Baierlein.

Bildschärfe wird zu Unschärfe, Sekundenbruchteile in der Belichtung werden zu Sekunden, der sonst eher statische Aufnahmestandort gerät in Bewegung, und Grautöne werden durch Farbe ersetzt: Eine der Arbeiten von Rainer Baierlein, die bis Anfang März im Kunst-Haus (Heuwaagstraße) zu sehen sind. Foto: privat



Eine Ausstellung mit Arbeiten des in Heroldsberg lebenden Fotokünstlers Rainer Baierlein ist in der Galerie Kunst-Haus zu sehen: Den Anspruch nach perfektem Bildaufbau und -inhalt lebt Rainer Baierlein innerhalb der Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Landschaftsfotografie ist dabei das bestimmende Thema. Über den „lichtblicke.com-“Verlag, dessen Mitgründer er ist, werden seit Jahren Schwarz-Weiß-Kalender veröffentlicht.

So ganz anders und unerwartet sind nun die neuen Arbeiten Baierleins. Sie zeigen eine neue Richtung, eine im Vergleich zur konkreten Schwarz-Weiß-Fotografie radikal veränderte Bildsprache. Bildschärfe wird zu Unschärfe, Sekundenbruchteile in der Belichtung werden zu Sekunden, der sonst eher statische Aufnahmestandort gerät in Bewegung, und Grautöne werden durch Farbe ersetzt.

Was dabei entsteht, sind Bilder unterschiedlichen Abstraktionsgrades, Bildinhalte, die nach und nach entdeckt und entschlüsselt werden wollen.

Die Ausstellung kann bis zum 4. März im Kunst-Haus (Heuwaagstr. 6) besucht werden (Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr). Der Künstler ist am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Kunst-Haus anwesend.

en