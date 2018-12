Erlangen: Ein Koffer voll gestohlener Ware

49-jährige Diebin wurde im Verbrauchermarkt erwischt - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Lange Finger machte eine 49-Jährige nachmittags in einem Verbrauchermarkt in Bruck. Eine aufmerksame Mitarbeiterin kam der Diebin aber auf die Schliche.

Koffer © Sebastian Kahnert/dpa



Die Frau betrat das Geschäft mit einem Rollkoffer. Darin verstaute sie mehrere Packungen Kaffee, diverse Uhren und Bettwäsche. An der Kasse bezahlte sie nur andere Artikel im Wert von wenigen Euro. Der Kassiererin verschwieg die 49-Jährige die hochpreisigen Waren in ihrem Trolley.

Als die Diebin den Laden bereits verlassen hatte, wurde sie von einer Mitarbeiterin angehalten. Die Angestellte durchschaute das Vorhaben der Frau. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Nachdem die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro an.

