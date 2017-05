Erlangen: Einbruch in Wohnmobilvermietung

Täter stahlen Geld in noch unbekannter Höhe

ERLANGEN - Noch unbekannte Einbrecher sind in das Büro einer Wohnmobilvermietung in der Weisendorfer Straße in Erlangen eingebrochen.

Symbolbild © colourbox.com



Der Einbruch passierte zwischen Samstagnachmittag (14.30 Uhr) und Montagfrüh ( 9 Uhr). Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in die Firma ein, brachen in dem Büro einen Schrank auf und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen melden sich bitte unter (09 11) 21 12-33 33.

