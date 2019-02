Erlangen: Einbruchserie hält Polizei auf Trab

Verdeckte Ermittler und öffentliche Fahndung - 13.02.2019 14:00 Uhr

ERLANGEN - Die ungewöhnliche Einbruchserie im Erlanger Röthelheimpark beunruhigt nicht nur die Anwohner stark. Auch die Polizei ist besorgt und alarmiert. Sie betreibt darum offenbar einen ungewöhnlich großen Aufwand, um die Täter dingfest zu machen.

Nach den polizeilichen Überwachungsmaßnahmen geht es nun an die Öffentlichkeit: Polizisten verteilen Flyer im Röthelheimpark. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Seit Bekanntwerden der Diebstähle wurden im Bereich der Allee am Röthelheimpark die polizeilichen Überwachungsmaßnahmen verstärkt", bestätigt der Chef der Ermittlungsgruppe bei der Erlanger Kriminalpolizei, Ralf Rupp. Weil eine solche Einbruchserie äußerst ungewöhnlich sei, seien "massivste Kräfte" im Einsatz. Unterstützt werden die Erlanger Ordnungshüter von Polizeibeamten aus dem gesamten mittelfränkischen Raum sowie von der bayerischen Bereitschaftspolizei sowohl uniformiert als auch in Zivil.

Die Einbruchserie im Röthelheimpark hat die Bewohner beunruhigt und verunsichert. Nun hat die Polizei die öffentliche Fahndung nach den Tätern begonnen und Flyer verteilt..Foto: Klaus-Dieter Schreiter Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Bei diesen Überwachungen seien bereits mehrere Personen bei beziehungsweise nach Straftaten festgenommen worden, jedoch handele es sich nach jetzigem Ermittlungsstand nicht um die gesuchten Kelleraufbrecher, meint die Kripo.

Die ungewöhnliche Einbruchserie gliedert sich laut Kripo wohl in zwei Komplexe. So wurden zwischen Mitte September und Anfang Oktober 2018 über zehn Kellerabteile im Quartier aufgebrochen und mehrere teure Fahrräder entwendet. Im zweiten Tatkomplex drangen die Täter während der Weihnachtsferien vermutlich über die Haustüren in die Häuser ein und stahlen aus den Kellern mehrere hochpreisige Fahrräder, verpackte Weihnachtsgeschenke und andere hochwertige Gegenstände. Nach den ersten Ermittlungen beziffert die Kripo den bei mehr als 50 Kelleraufbrüchen entstandenen Gesamtschaden auf rund 60 000 Euro.

Nach den Einbrüchen wurden umfangreiche Spuren gesichert, die derzeit noch ausgewertet werden. Erste Anhaltspunkte würden zu Einbrüchen im süddeutschen Raum und nach Österreich führen, bestätigt Ralf Rupp. Hierzu würden noch Abklärungen vor Ort laufen. Zudem wurden im Oktober 2018 mögliche Tatverdächtige in einem Anwesen auch durch eine private Überwachungskamera fotografiert.

Nun hat die Kripo mit der öffentlichen Fahndung begonnen und Fahndungsaufrufe verteilt, die auch drei Fotos von den mutmaßlichen Tätern zeigen. Die Polizei hofft, dass die Täter so durch Mithilfe der Bevölkerung dingfest gemacht werden können und bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Personen unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 oder in akuten Fällen unter der Notrufnummer 110.

Darüber hinaus weist die Erlanger Polizei darauf hin, dass abgestellte Fahrräder auch in den Kellerabteilen grundsätzlich mit Zusatzschlössern gesichert werden sollten. Zudem empfiehlt sie, die Zugangstüren zu den Häusern und auch die Zufahrtstore zu den Tiefgaragen immer zu verschließen und das auch regelmäßig zu überprüfen.

